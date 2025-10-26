التخييم الشتوي الآمن والممتع في أفضل وجهات دبي

مع انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب نهاية العام، تزداد الحياة في الإمارات العربية المتحدة إثارة. فالمقيمين، الذين كانوا يترددون قبل الخروج للركض مساءً في الصيف، أصبح بإمكانهم الآن التخطيط لأنشطة خارجية كركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والرحلات البرية إلى الإمارات الأخرى، وغيرها.
يُفضّل محبو المغامرات التخطيط لرحلات تخييم صحراوية خلال هذه الأشهر. هنا، يُمكنكم الاستمتاع بجمال كثبان الرمال الحمراء ونسيمها العليل دون أن تشعروا ببرودة تسري في عروقكم.
يمتد موسم التخييم في دبي من أكتوبر إلى أبريل، لذا لديك متسع من الوقت للتخطيط لرحلتك. بالنسبة للسياح، يُعد هذا الوقت الأمثل للخروج من مراكز التسوق المكيفة، والانطلاق بعيدًا عن صخب دبي وسحرها، وتجربة الطبيعة الخلابة والوعرة في الإمارات العربية المتحدة.
في حين أن رحلات السفاري المصحوبة بمرشدين يمكن أن تمنحك لمحة خفيفة عن الحياة في الصحراء، إلا أن الأمر لا يتعلق إلا بقضاء بضع ليالٍ تعيش فيها في البرية، وهو ما يجعلك تشعر بالسحر الحقيقي.
لكن قبل أن تبدأ رحلتك، إليك بعض الأمور التي تحتاج إلى معرفتها والتخطيط لها مسبقًا لضمان تجربة سلسة.
بحيرات القدرة
إنها من أكثر مواقع التخييم راحةً، فهي ليست بعيدة عن صخب المدينة، ولكنها بعيدة بما يكفي للهروب من صخبها. بحيرة القدرة هي سلسلة من البحيرات الاصطناعية في صحراء دبي. تستغرق الرحلة إليها من 30 إلى 45 دقيقة بالسيارة. يمكنك سلوك الطريق السريع E66 من وسط مدينة دبي، ثم الخروج إلى E77، ثم الدخول إلى الطريق D63 واتباع اللافتات.
الشتاء هو أيضًا الوقت الذي تصبح فيه الحياة البرية أكثر وضوحًا، لذا قد تشاهد ثعالب الصحراء أو بعضًا من 170 نوعًا من الطيور، بما في ذلك طيور الفلامنجو الخلابة. الفجر هو أفضل وقت لمشاهدة الحياة البرية.
يمكن للزوار أيضًا القيادة إلى بحيرة الحب في المنطقة المجاورة، وهي بقعة شهيرة تتكون من بحيرتين كبيرتين على شكل قلب متصلتين ببعضهما البعض.
حتا
حتا، منطقة جبلية تبعد حوالي 90 دقيقة بالسيارة عن دبي، توفر مواقع تخييم مخصصة مع مرافق مثل أماكن للشواء ومواقف سيارات ودورات مياه. كما تتوفر خيارات لاستئجار الكرفانات أو التخييم الفاخر. من بين المواقع الشهيرة مخيم حتا بالقرب من وادي هب وبحيرات سهيلة الخلابة.
من ركوب الدراجات على التضاريس الوعرة إلى التجديف بالكاياك في سد حتا، يوفر الموقع مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية.
يمكنك الوصول إلى حتا بالسيارة من دبي عبر طريق رأس الخور/E44 ثم طريق الشارقة-كلباء/E102، ومن هناك يمكنك اتباع العلامات إلى المدينة.
صحراء لهباب
صحراء لهباب وجهة شهيرة أخرى للتخييم، تزخر بالعديد من المعالم السياحية، مثل الصخرة الوردية والكثبان الرملية الحمراء الكبيرة التي يبلغ ارتفاعها 300 قدم. أما عشاق الإثارة، فيمكنهم الاستمتاع بإثارة حماسهم على الدراجات الرباعية أو ألواح التزلج على الرمال.
تقع على بعد 50 كيلومترًا فقط جنوب المدينة، على الطريق السريع بين دبي والشارقة.
العوير
تُخصص بلدية دبي هنا أراضٍ مخصصة للمخيمات المؤقتة، مما يوفر بيئة آمنة ومجهزة تجهيزًا كاملاً للعائلات والأفراد للاستمتاع بالمناظر الصحراوية الخلابة خلال أشهر الشتاء. هذه المخيمات متاحة للاستخدام الشخصي فقط، ويشترط حجزها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
يجب عليك الحصول على التصاريح عبر موقع بلدية دبي الإلكتروني أو تطبيق "دبي الآن"، قبل نصب خيمة في العوير، التي تبعد 25 دقيقة بالسيارة عن دبي. فُتح باب التقديم لموسم 2025-2026 في 21 أكتوبر.
شاطئ جبل علي
بدلاً من التوجه إلى الصحراء، إذا كنت ترغب في التخطيط لإقامة مخيم على شاطئ البحر في عربة سكن متنقلة، فإن الشواطئ الرملية في جبل علي هي المكان الأفضل لذلك.
مع ذلك، يجب عليك الحصول على شهادة عدم ممانعة من موقع بلدية دبي الإلكتروني، والتي تسمح لك بركن مقطورتك على الشاطئ العام لمدة أقصاها 30 يومًا. يجب عليك تقديم نسخة سارية المفعول من ملكية الكرفان أو المقطورة.
بعد أن تقرر وجهتك، حان الوقت لتقرر ما إذا كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك أم الاستعانة بخبراء. يمكنك حجز باقة ليلية مع منظمي رحلات صحراوية مثل "المغامرات العربية" أو "بلاتينيوم هيريتدج". يقدمون جولات صحراوية، وأنشطة ذات طابع خاص، وأجواء فاخرة، مع خيام وأسرّة مريحة، لضمان تجربة سلسة.
إذا كنت تخطط لرحلة في الصحراء، فتأكد من امتلاكك سيارة مناسبة وفي حالة جيدة. تتوفر العديد من شركات تأجير السيارات حيث يمكنك حجز سيارة ليوم واحد، إذا كنت واثقًا من مهاراتك في القيادة على الطرق الوعرة. يمكنك أيضًا اختيار درس سريع في القيادة الصحراوية ليوم واحد قبل بدء رحلة التخييم.
إذا كنت تخطط للقيام بكل شيء بنفسك، فإليك قائمة مرجعية بالأشياء التي ستحتاجها:
خيمة بالطبع، بالإضافة إلى كيس نوم مع فراش ووسائد. ابحث عن دروس يوتيوب إذا لم تنصب خيمة من قبل، أو اصطحب معك شخصًا خبيرًا.
كمية كافية من الماء والطعام تكفيك طوال مدة إقامتك. ترطيب الجسم ضروري في الصحراء.
أطباق وأدوات مائدة ورقية
أساسيات الطبخ
حفرة النار الخاصة بك
أكياس القمامة للتخلص من القمامة بشكل صحيح
ارتدِ طبقات من الملابس في الليل لأن درجات الحرارة قد تنخفض إلى مستويات منخفضة للغاية في الصحراء
طاولة قابلة للطي وكراسي تخييم وسجاد
مجموعة الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ
مصابيح يدوية مع بطاريات إضافية
بنوك الطاقة وشواحن الهواتف
طفاية حريق
حبل سحب السيارة
خزان ممتلئ
إطار احتياطي
١. نصب خيمتك قبل حلول الظلام. أفضل وقت لنصب المخيم هو بداية المساء، لتستمتع بمنظر غروب الشمس في الأفق.
٢. كيف تختار أفضل مكان؟ عند نصب خيمتك، تأكد من أنها على أرض مرتفعة، فوق مستوى سطح الماء. لا ينبغي أن يكون موقع تخييمك عند سفح جرف، أو في مناطق ضحلة أو مستنقعية، أو بجوار وادٍ قد يفيض إذا هطل المطر.
٣. أبقِ خيمتك بعيدًا عن محطات الطهي والمواقد وخزانات الوقود والمولدات. من المهم أيضًا تأمين خيمتك جيدًا حتى لا تسقط أو تطير في حال هبوب رياح قوية مفاجئة.
٤. تابع توقعات الطقس لأي تغيرات غير متوقعة. قد يكون الجو دافئًا نهارًا، لكن درجات الحرارة قد تنخفض بشكل حاد ليلًا.
5. ارتدِ دائمًا أحذية مغطاة، مثل أحذية الصحراء، وراقب الزواحف المخيفة.
٦. تخلص من النفايات بشكل سليم. يُحظر رمي النفايات أو حرقها أو دفنها خارج الأماكن المخصصة لذلك. وقد يُعرّضك إلقاء النفايات لغرامات باهظة.
7. لا تترك أي طعام أو فحم مشتعل دون مراقبة طوال الليل.
8. من الأفضل أن يكون معك شخص عندما تذهب للتخييم، أو على الأقل أخبر أحد الأشخاص بالمكان الذي تتجه إليه في حالة كنت تخطط للذهاب بمفردك.
9. تحقق من القواعد واللوائح الخاصة بكل موقع تخييم حتى لا تنتهك القوانين.
10. تتطلب بعض مواقع المخيمات الحجز المسبق، لذا تأكد من التحقق من ذلك قبل وصولك.
بعد أن انتهيت من البحث، ماذا تنتظر؟ حان الوقت للاستمتاع بشتاء الإمارات العربية المتحدة، يا صديقي!