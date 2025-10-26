التخييم الشتوي الآمن والممتع في أفضل وجهات دبي

إنها من أكثر مواقع التخييم راحةً، فهي ليست بعيدة عن صخب المدينة، ولكنها بعيدة بما يكفي للهروب من صخبها. بحيرة القدرة هي سلسلة من البحيرات الاصطناعية في صحراء دبي. تستغرق الرحلة إليها من 30 إلى 45 دقيقة بالسيارة. يمكنك سلوك الطريق السريع E66 من وسط مدينة دبي، ثم الخروج إلى E77، ثم الدخول إلى الطريق D63 واتباع اللافتات.