التحقق من قانونية عروض العمل في دبي: خطوات أساسية للمغتربين

سؤال: أعيش في المملكة المتحدة، وتلقيت عرض عمل لوظيفة محاسبة في شركة صغيرة ومتوسطة في دبي. كيف يمكنني التحقق من أن عرض العمل قانوني ومتوافق مع القوانين؟

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يُعتبر خطاب العرض الموقع بين صاحب العمل المحتمل وموظفه المحتمل بمثابة اتفاقية ولكن ليس عقدًا.

بشكل عام، قد تكون الاتفاقية (خطاب العرض) اتفاقية غير رسمية، بينما العقد اتفاقية واجبة النفاذ قانونًا. لذلك، جميع العقود اتفاقيات، ولكن ليس بالضرورة أن تكون جميع الاتفاقيات عقودًا.

بشكل عام، عند توظيف موظف محتمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحتاج صاحب العمل إلى إصدار خطاب عرض يوضح الشروط والأحكام الخاصة بالتوظيف.

بعد ذلك، يجب تضمين الشروط والأحكام نفسها في عقد عمل الموظف المُحتمل. ويجوز للطرفين النظر في إضافة شروط وأحكام إضافية، شريطة أن تكون في صالح الموظف.

هذا بموجب المادة 2(1) من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل وعروض العمل ونماذج عقود العمل، والتي تنص على: "يُعتمد عقد العمل النموذجي المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار تصريح العمل. ويجوز إضافة مزايا للموظف في العقد أكثر من المذكورة في عرض العمل، كما يجوز إضافة ملحق للعقد بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية".

علاوة على ذلك، يجب أن يكون خطاب العرض الصادر عن صاحب العمل بالصيغة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE). وذلك بموجب المادة 1 من القرار الإداري رقم 38 لسنة 2022 بشأن دليل تطبيق القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح العمل وخطابات العروض ونماذج عقود العمل، والتي تنص على أنه "بموجب الدليل المرفق، تُعتمد النماذج الإلكترونية (e-forms) المتوفرة في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين لتصاريح العمل وخطابات العروض ونماذج عقود العمل".

عند تقدم صاحب العمل بطلب للحصول على تصريح عمل جديد لموظف، يُطلب منه تقديم عرض عمل موقع بينه وبين الموظف المُرشح. وذلك وفقًا لدليل إجراءات تصاريح العمل وعروض العمل وعقود العمل الصادر بالقرار الإداري رقم 38 لسنة 2022. بمجرد تقديم صاحب العمل لجميع المستندات المطلوبة الأخرى، بالإضافة إلى عرض العمل الموقع ودفع رسوم وزارة العمل والموارد البشرية ذات الصلة، يُوقّع عقد العمل بين صاحب العمل والموظف المُرشح.

وبناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجب عليك في البداية الاتصال بالوزير للتحقق من صحة خطاب العرض الصادر عن صاحب العمل المحتمل.

في حالة قيام صاحب العمل المحتمل بإلغاء خطاب العرض الصادر لك، فقد لا تقبل وزارة العمل شكواك المتعلقة بهذا الإلغاء لأنك لم توقع عقد عمل مع صاحب العمل المحتمل، ولم تصدر لك وزارة العمل تصريح عمل.

لا يُعتبر صاحب العمل أو الموظف طرفين تعاقديين في عقد العمل إلا إذا كان عقد العمل ساري المفعول مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. لذلك، بدون تصريح عمل، لا يخضع صاحب العمل والموظف لقانون وزارة الموارد البشرية والتوطين. يمكنك أيضًا طلب من صاحب العمل المحتمل إصدار خطاب عرض العمل لك بالصيغة التي يحددها قانون وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا لم يكن خطاب العرض الصادر لك بالصيغة التي يحددها قانون وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة وطلب مساعدتها (إذا كانت تقدم مثل هذه الخدمة) للتحقق من صحة خطاب العرض الصادر لك من قبل صاحب العمل المحتمل.

لذلك، في حال قام صاحب العمل المحتمل بإلغاء خطاب العرض الصادر إليك، يمكنك التفكير في رفع دعوى مدنية ضد صاحب العمل المحتمل في المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في الأمر بشأن الخسارة المالية والأضرار الأخرى التي لحقت بك بسبب إلغاء خطاب عرض العمل الصادر إليك.

يمكنك الحصول على مزيد من المشورة القانونية من المحامي أو أحد الممارسين القانونيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن هذه المسألة.