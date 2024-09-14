التحفيز الكهربائي العضلي: 20 دقيقة تعادل 4 ساعات من ممارسة الرياضة
في حين قد يواجه سكان الإمارات صعوبة في قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية وسط روتين سريع الخطى، يزعم اتجاه جديد للياقة البدنية أنه يوفر فوائد التمرين التقليدي في وقت قصير.
وقال أحد الخبراء في دبي إن التدريب باستخدام تقنية تحفيز العضلات الكهربائي (EMS) يمكن العميل من تحقيق ما قد يستغرق عادة أربع ساعات في صالة الألعاب الرياضية في 20 دقيقة، مما يجعله خياراً شائعاً بشكل متزايد للمهنيين المشغولين وعشاق اللياقة البدنية على حد سواء.
ويتضمن تدريب EMS ارتداء بدلة متخصصة مزودة بأقطاب كهربائية ترسل نبضات كهربائية إلى مجموعات عضلية مختلفة، مما يتسبب في انقباضها.
"يعتبر تدريب EMS أكثر فعالية بكثير من رفع الأثقال"، كما أوضح "ماركوس رينجلر"، مدير شركة "إيسي قيت" Easy Fit والمتخصص في تدريب EMS، لصحيفة خليج تايمز.
وأضاف أن "عشرين دقيقة من التدريبات الكهربائية تعادل أربع ساعات في صالة الألعاب الرياضية"، مشدداً على كفاءة الوقت في هذه الطريقة من التمارين الرياضية.
ارتفاع في الاهتمام
ولاحظ ماركوس، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال تدريب EMS في كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، ارتفاعًا كبيرًا في الاهتمام. وقال: "يتطور EMS باستمرار، وهذا الاهتمام المتزايد مدفوع إلى حد كبير بالحاجة إلى إيجاد حلول لياقة بدنية تتناسب مع الجداول الزمنية المتطلبة لسكان الإمارات العربية المتحدة".
وفقًا لماركوس، فإن تدريب EMS يجذب مجموعة واسعة من الأشخاص - بدءًا من أولئك الذين يكافحون من أجل إيجاد الوقت لجلسات الصالة الرياضية الطويلة إلى أولئك الذين يفضلون بيئة تمرين أكثر خصوصية وفردية.
"يأتي إلينا الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنهم لا يملكون الوقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. ومع خدمات الطوارئ الطبية، يكفي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مرة أو مرتين في الأسبوع"، كما أوضح ماركوس.
يشمل عملاء خدمات الطوارئ الطبية النموذجيون المديرين التنفيذيين المشغولين والآباء والأفراد الذين قد لا يشعرون بالراحة أثناء ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية المزدحمة.
التدريب أكثر لطفًا على المفاصل، مما يقلل من احتمالية الإصابات الشائعة في الأنشطة عالية التأثير مثل CrossFit. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن كل جلسة EMS تدريبًا شخصيًا، مما يضمن السلامة ويحسن فعالية كل تمرين.
أكدت ليبا أشفق، أخصائية العلاج الطبيعي في عيادة أمان ليل عافية، على أهمية التحفيز الكهربائي العضلي في إعادة التأهيل. وأشارت إلى أن "التحفيز الكهربائي العضلي يسمح بتنشيط العضلات دون وضع ضغط غير ضروري على المفاصل، مما يسهل عملية التعافي ويساعد في استعادة وظيفة العضلات".
تجعل هذه القدرة من خدمات الطوارئ الطبية أداة قيمة للأفراد الذين يتعافون من الإصابات أو أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم الرياضي.
ليس بديلا عن التمارين الرياضية التقليدية
على الرغم من أن تدريب EMS يوفر نتائج مذهلة، إلا أن الخبراء يحذرون من الاعتماد عليه فقط لتلبية احتياجات اللياقة البدنية.
وقالت أشفق: "لا ينبغي النظر إلى التدريب الكهربائي العضلي باعتباره بديلاً عن التمارين الرياضية التقليدية"، مضيفًة: "إنه لا يوفر نفس مستوى الضغط الميكانيكي الضروري للياقة البدنية والصحة بشكل عام".
واتفقت معها "سوابنا ماري جون"، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى دبي الدولي الحديث، مشيرة إلى أن التدريب الكهربائي العضلي يمكن أن يكمل التمارين الرياضية التقليدية بشكل فعال ولكن لا ينبغي أن يحل محلها تمامًا.
وسلطت سوابنا الضوء على أهمية النظام الغذائي والتمارين التقليدية من أجل اتباع نهج شامل للياقة البدنية. وأوضحت: "يمكن أن يساعد تدريب EMS في بناء العضلات وفقدان الدهون، ولكن الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمر ضروري لتحقيق نتائج مثالية"، مضيفة: "التغذية ضرورية لاستكمال المكاسب من EMS. يجب على الأفراد التركيز على نظام غذائي يتضمن كمية كافية من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية لدعم نمو عضلاتهم وصحتهم العامة".
المخاوف بشأن السلامة
وعلى الرغم من شعبيتها المتزايدة، فإن تدريبات التحفيز الكهربائي العضلي تُقابَل أحيانًا بالتشكك. ويقول ماركوس إنه غالبًا ما يواجه مخاوف بشأن فعاليتها وسلامتها. ويوضح: "يعتقد بعض الناس أنها لا تنجح، ولكن هذا غالبًا لأنهم لم يتدربوا بشكل منتظم أو لم يتبعوا نظامًا غذائيًا مناسبًا"، مشيرًا إلى أنه "كما هو الحال مع أي نظام لياقة بدنية، فإن تحقيق النتائج المرجوة من خلال التحفيز الكهربائي العضلي يتطلب التفاني والتقنية المناسبة والنظام الغذائي المتوازن".
كما أن المخاوف المتعلقة بالسلامة بشأن استخدام التيارات الكهربائية في تدريبات الطوارئ الطبية شائعة أيضًا. ومع ذلك، يؤكد ماركوس أن التدريبات الطارئة الطبية آمنة وفعالة عندما يتم إجراؤها تحت إشراف مهني باستخدام معدات معتمدة. ويوصي أي شخص مهتم بالتدريبات الطارئة الطبية بحجز جلسة تجريبية لتجربة فوائدها بشكل مباشر.
وشارك ماركوس العديد من قصص النجاح من العملاء الذين حققوا نتائج كبيرة باستخدام EMS. في إحدى الحالات، نجحت امرأة في دبي، كان وزنها 130 كجم عندما بدأت تدريب EMS، في خفض وزنها إلى 85 كجم بعد ستة إلى ثمانية أشهر من جلسات EMS المستمرة جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي.
وقال ماركوس، موضحًا إمكانات طريقة التدريب هذه: "هذه القصص مذهلة، لكن ما يجعلني أسعد هو عندما يخبرني العملاء أنهم لم يعودوا يعانون من مشاكل مثل آلام الظهر. يمكن أن يحدث نظام EMS فرقًا حقيقيًا".