التحفيز الكهربائي العضلي: 20 دقيقة تعادل 4 ساعات من ممارسة الرياضة

وعلى الرغم من شعبيتها المتزايدة، فإن تدريبات التحفيز الكهربائي العضلي تُقابَل أحيانًا بالتشكك. ويقول ماركوس إنه غالبًا ما يواجه مخاوف بشأن فعاليتها وسلامتها. ويوضح: "يعتقد بعض الناس أنها لا تنجح، ولكن هذا غالبًا لأنهم لم يتدربوا بشكل منتظم أو لم يتبعوا نظامًا غذائيًا مناسبًا"، مشيرًا إلى أنه "كما هو الحال مع أي نظام لياقة بدنية، فإن تحقيق النتائج المرجوة من خلال التحفيز الكهربائي العضلي يتطلب التفاني والتقنية المناسبة والنظام الغذائي المتوازن".