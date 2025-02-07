التبّه: رياضة إماراتية تقليدية تعود إلى الساحة وتجمع الأجيال

في لعبة التبه، يحق لكل لاعب ثلاث محاولات لضرب الكرة. بعد الضربة الناجحة، يركض الضارب نحو المسافة الثانية ويحاول العودة بأمان إلى الأولى. تُمنح نقطة واحدة إذا نجح الضارب في الوصول إلى المسافة الثانية والعودة إلى الأولى دون أن يتم الإمساك به. تُمنح نقطتان إذا أمسك الفريق المنافس بالكرة قبل أن تلمس الأرض. كما يُكسب الإمساك الناجح دون أن تلمس الكرة الأرض فريق الإمساك نقطتين.