التبرع بدم الحيوانات الأليفة: إجراء بسيط وأثر كبير
بالنسبة لأصحاب الحيوانات الأليفة، قد تكون فكرة خضوع رفيقهم العزيز لإجراء طبي أمراً مقلقاً، ومع ذلك، فإن العديد من محبي الحيوانات يُخضعون رفقائهم ذوي الأرجل الأربعة عن طيب خاطر لسحب دم سريع وغير مؤلم من أجل قضية نبيلة: إنقاذ حياة الحيوانات الأليفة الأخرى.
"أندريا بيتروفيتش"، وهي وافدة صربية تعيش في الإمارات العربية المتحدة، أخذت مؤخراً كلبها المدعو "بلوتو" من فصيلة المالينو للتبرع بالدم. وقالت "أندريا" لصحيفة خليج تايمز : "باعتباري مالكة للكلاب والقطط، فأنا ملتزمة بتوفير أفضل رعاية لحيواناتي الأليفة، وأعتقد أن كل حيوان أليف يستحق أفضل رعاية ممكنة".
قالت: "كثيراً ما أرى مدى صعوبة العثور على متبرعين بالدم في حالات الطوارئ. لحسن الحظ، هناك منشأة في دولة الإمارات، وهي بنك الدم للحيوانات الصغيرة "SaBB"، حيث يمكن للحيوانات الأليفة مثل "بلوتو" أن تصبح متبرعة وأن يكون لها تأثير كبير".
بدأ اهتمام "أندريا" بالتبرع بدم الحيوانات الأليفة منذ بضع سنوات بعد أن تعرفت على بنك الدم للحيوانات الصغيرة "SaBB". قالت: "منذ ذلك الحين، أردت دائماً مساعدة أكبر عدد ممكن من الحيوانات الأليفة، وعلى الرغم من أن قطتي الكبرى لم تكن متبرعة مناسبة، إلا أن بلوتو تقدم للمساهمة".
"إن العملية واضحة ومباشرة ويتطلب الحيوان الأليف بعض الفحوصات. يجب أن يتراوح عمر الحيوان بين 1 و 8 سنوات، وأن يزيد وزنه عن 20 كجم، وأن يتمتع بصحة جيدة ومزاج جيد.
وبحسب موقع "SaBB"، فإن العملية تتضمن خطوات لضمان سلامة وراحة كل من الحيوان الأليف والمتبرع. أولاً، يقوم الفحص البدني قبل التبرع بتقييم حالة جسم الحيوان الأليف ويتم سحب الدم من الساق لإجراء اختبار داخلي، حيث يتم خلاله وضع كريم مخدر لتقليل الألم، ومع وجود نتائج الاختبار في متناول اليد، يستغرق سحب الدم الفعلي حوالي 20 دقيقة.
تتم بعد ذلك معالجة الدم المسحوب وفصله إلى خلايا الدم الحمراء والبلازما والترسيب بالبرودة والصفائح الدموية (إذا لزم الأمر).
وكان لصاحب حيوان أليف آخر، وهو الوافد الأمريكي "جيمس تومسون"، تجربة مماثلة مع قطته، "فيليكس". كان جيمس متخوفاً في البداية لكنه قرر المضي قدماً بعد أن رأى قطته تتأقلم مع العملية بشكل جيد.
وقال جيمس: "قام "فيليكس" بالتبرع بالدم مرتين حتى الآن. في البداية، كنت قلقاً للغاية بشأن رد فعله، لكن رؤيته يظل هادئاً ويتعافى بسرعة جعلني أشعر بتحسن كبير. لقد كنت خائفاً حقاً ولكن علمي بأن تبرع "فيليكس" يمكن أن ينقذ حياة حيوان أليف آخر جعلت الأمر يستحق كل هذا العناء. أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي للمساهمة بهذه الطريقة."
وناقش الدكتور إميل مطر، الجراح البيطري في عيادة "بيور لايف فيت" "Pure Life Vet"، تحديات وأهمية التبرع بدم الحيوانات الأليفة.
وقال: "يصعب التعامل مع القطط مقارنة بالكلاب لأنها غالباً ما تحتاج إلى التخدير، مما يعقد العملية. وأشار الدكتور إميل مطر إلى أن الإجراء بأكمله يستغرق حوالي 10 إلى 15 دقيقة، ولكن قد يتطلب الأمر المزيد من التحضير.
كما تحدث أيضاً عن أنواع الحالات التي غالباً ما تتطلب التبرع بالدم. وقال: "في الحيوانات الصغيرة، يعد الدم أمراً بالغ الأهمية لعلاج أمراض مثل داء إيرليخيا التي يمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة لدى الكلاب، والميكوبلازما في القطط. بالنسبة للحيوانات الكبيرة، على الرغم من أنها أقل شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن التبرع بالدم يمكن أن يكون ضرورياً في حالات التسمم بمبيدات القوارض أو العمليات الجراحية الكبرى، مثل الأورام أو الصدمات."
وشدد الدكتور إميل مطر على الحاجة المستمرة للتبرعات، وقال: "إن المخزون الجاهز أمر بالغ الأهمية في حالات الطوارئ. وعلى الرغم من عدم وجود نظام وطني لتصنيف الدم حتى الآن، فإن كل تبرع له قيمة كبيرة."
وأضاف: "إن مصدر القلق الرئيسي للعديد من أصحاب الحيوانات الأليفة هو الإجراء نفسه، وخاصة تخدير القطط. إن توسيع البرامج الوطنية يمكن أن يخفف من هذه المخاوف ويجعل التبرع بالدم ممارسة شائعة أكثر."