التبرع بدم الحيوانات الأليفة: إجراء بسيط وأثر كبير

كما تحدث أيضاً عن أنواع الحالات التي غالباً ما تتطلب التبرع بالدم. وقال: "في الحيوانات الصغيرة، يعد الدم أمراً بالغ الأهمية لعلاج أمراض مثل داء إيرليخيا التي يمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة لدى الكلاب، والميكوبلازما في القطط. بالنسبة للحيوانات الكبيرة، على الرغم من أنها أقل شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن التبرع بالدم يمكن أن يكون ضرورياً في حالات التسمم بمبيدات القوارض أو العمليات الجراحية الكبرى، مثل الأورام أو الصدمات."