التبرعات الإماراتية تتدفق للمتضررين في "كيرالا"

وقال "شاجاهان كوتيات"، أحد سكان" وياناد" والذي فقد ما يقرب من 100 من أفراد أسرته في الانهيار الأرضي، إنه بدأ في المساهمة مع مجموعة من الأصدقاء في عمليات الإغاثة، وقال: "أصبح يجب على الناس هناك أن يبدأوا من الصفر وسيحتاجون إلى الكثير من المساعدة. أنا أنتمي لمجموعة هنا في الإمارات كانت قد قدمت المساعدة خلال فيضانات عام 2018. نحن نعمل مع الجمعيات في "واياناد" للتعرف على احتياجات الناس ومساعدتهم وفقاً لذلك".