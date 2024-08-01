التبرعات الإماراتية تتدفق للمتضررين في "كيرالا"
بعد أن أدى الانهيار الأرضي المدمر إلى توقف الحياة في ولاية كيرالا الهندية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصاً، تقدم العديد من المقيمين ورجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في عمليات الإغاثة.
وقالت "شابنا إبراهيم"، المقيمة في دبي، والتي تنحدر من "وياناد"، إن عائلتها بأكملها تشارك في عمليات الإغاثة، وقالت: "إن أخي وزوجته طبيبان في مجال الأيورفيدا ويعملان الآن على مساعدة الفريق الطبي في عمليات الإنقاذ والتحقق من الجثث وعلاج الجرحى. كما فتح والداي أيضاً أبواب منزلنا للنازحين".
وقال "شاجاهان كوتيات"، أحد سكان" وياناد" والذي فقد ما يقرب من 100 من أفراد أسرته في الانهيار الأرضي، إنه بدأ في المساهمة مع مجموعة من الأصدقاء في عمليات الإغاثة، وقال: "أصبح يجب على الناس هناك أن يبدأوا من الصفر وسيحتاجون إلى الكثير من المساعدة. أنا أنتمي لمجموعة هنا في الإمارات كانت قد قدمت المساعدة خلال فيضانات عام 2018. نحن نعمل مع الجمعيات في "واياناد" للتعرف على احتياجات الناس ومساعدتهم وفقاً لذلك".
في يوم الثلاثاء، أصاب انهيار أرضي منطقة "واياناد" في ولاية كيرالا، وإلى جانب الارتفاع المتوقع في عدد القتلى، نزح مئات الأشخاص وسُويت عدة منازل ومدارس ومباني أخرى بالأرض. إنها أسوأ مأساة تصيب الولاية منذ فيضانات 2018 التي أودت بحياة أكثر من 400 شخص.
وذكر "شاجاهان" أن الجسر الوحيد الذي يربط قريته "تشورالمالا" ببقية منطقة "واياناد" انهار بسبب الانهيار الأرضي، مما أعاق جهود الإغاثة. تجري حالياً محاولات لبناء جسر مؤقت.
كما أعلن العديد من رجال الأعمال المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن مساعدات مالية لحكومة ولاية كيرالا. تبرع كل من رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمجموعة اللولو العالمية، يوسف علي، ورئيس مجموعة "آر بي" "RP Group" "رافي بيلاي"، بحوالي مليوني درهم إماراتي لصندوق الإغاثة التابع لرئيس ولاية كيرالا.
المساعدة في الإنقاذ
تواصل الدكتور "شمشير فاياليل"، رئيس مجلس إدارة "في بي إس" للرعاية الصحية "VPS Healthcare" ، مع رئيس ولاية كيرالا بجنوب الهند بهدف التطوع بخبرات فريق "بروميثيوس ميديكال" "Prometheus Medical International" التابع لهم للمساهمة في جهود الإنقاذ.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها صحيفة "خليج تايمز "، كتب رجل الأعمال: "نحن على استعداد لإرسال فريقنا إلى المنطقة المتضررة في أقرب وقت ممكن لتلبية جميع احتياجاتكم ومتطلباتكم".
ووفقاً للمتحدث باسم مجموعة "في بي إس"، فإنهم ينتظرون تعليمات من حكومة ولاية كيرالا لبدء العمل. لدى بروميثيوس فريق مؤهل تأهيلاً عالياً يضم متخصصين في الإنقاذ في مناطق الجبال وممرضات ومختصي طب الطوارئ.
تساهم مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" "Aster DM Healthcare" أيضاً في جهود الإغاثة بطرق متعددة.
بالإضافة إلى "كلية الدكتور موبينس الطبية" "Dr. Moopens Medical College"، المعروفة سابقاً باسم معهد "دي إم واياناد للعلوم الطبية" "DM Wayanad"، التي تقوم بمعالجة الجرحى بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية ومراكز الصحة العامة.
وقال الدكتور "آزاد موبين"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أستر" في تصريح لصحيفة "خليج تايمز": "بالإضافة لطاقمنا الطبي وغير الطبي الموجود على أرض الميدان، قام متطوعو "أستر" أيضاً بتشكيل وتحريك فريق ووحدة طبية متنقلة إلى المناطق المنكوبة لرعاية الجرحى. يقوم الفريق بتوفير الموارد، مثل الماء والغذاء وغيرها من الإمدادات الأساسية، لدعم المنظومة الوطنية للاستجابة للكوارث في جهودها الهائلة والدؤوبة".
وبالإضافة إلى ذلك، تبرعت المجموعة بحوالي 500 ألف درهم لصندوق رئيس الوزراء للإغاثة ومليون درهم لإعادة بناء منازل النازحين نتيجة الكارثة.
وأكد الدكتور "موبين" أيضاً أن بعض موظفي أستر قد تضرروا أيضاً بالانهيار الأرضي وهم في عداد المفقودين. وأضاف: "ما زلنا عازمين على جهودنا لتحديد مكانهم وإعادتهم جميعاً إلى منازلهم بأمان، وبالنسبة لأولئك الموظفين المتضررين، قدمت "أستر" الدعم الكامل لهم ولأسرهم من خلال توفير مواد الإغاثة والإسعافات الأولية والخدمات الطبية".