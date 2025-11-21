التاكسي الطائر":"آرتشر" تنفي اتهامات "جوباي" بسرقة أسرار وتتّهمها بالمنافسة غير العادلة

نفت "آرتشر للطيران" بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها منافستها "جوباي للطيران" بشأن 'الأسرار التجارية المسروقة'، كما قال إريك لينتل، المسؤول القانوني والاستراتيجي للشركة، لـالخليج تايمز يوم الجمعة.

“تدعي جوباي أننا استخدمنا أسرارهم التجارية للفوز بـ'صفقة' مع مطور، لكن الحقيقة هي أن آرتشر ليس لديها أي صفقة مع هذا المطور ولم يجلب السيد كيفورك أي معلومات سرية من جوباي إلى آرتشر،” قال لينتل في بيان.

وقدمت جوباي يوم الأربعاء دعوى قضائية في سانتا كروز، كاليفورنيا، بأن آرتشر عين موظفًا من جوباي، جورج كيفورك، الذي أخذ معلومات سرية إلى آرتشر حول استراتيجيات الأعمال وشروط الشراكة ومواصفات الطائرات.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

لينتل، الذي يتواجد حاليًا في الإمارات لحضور معرض دبي للطيران 2025، نفى أي مخالفة ورد قائلاً: “جوباي تحاول الآن بشكل غير صحيح تحقيق ما لا يمكنها تحقيقه من خلال المنافسة العادلة عبر التقاضي بسوء نية.”

ومع ذلك، رفض لينتل التعليق على سؤال من الخليج تايمز حول ما إذا كانوا سيقدمون دعوى مضادة.

“آرتشر تظل مركزة على بناء مستقبل الطيران المتقدم في أمريكا،” قال.

قال تقرير لرويترز “رفضت جوباي التعليق بما يتجاوز نص (شكواهم).”

طلبت جوباي مبلغًا غير محدد من الأضرار المالية وأمرًا قضائيًا يمنع آرتشر من إساءة استخدام أسرارها التجارية.

كلا من جوباي وآرتشر يتسابقان لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة أو الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي إلى السوق العام المقبل.