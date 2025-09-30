التاكسي الجوي" يُحلّق في كل الإمارات: مفاوضات للتوسع في أبوظبي والشارقة وعجمان

قال مسؤولون إن شركة جوبي للطيران، المطورة والمشغلة لسيارات الأجرة الجوية، وشركة سكاي بورتس لتطوير البنية التحتية، تجريان محادثات مع إمارات أخرى لإطلاق خدمات سيارات الأجرة الطائرة في جميع أنحاء البلاد.

نريد إطلاق ( التاكسي الجوي) في جميع أنحاء الإمارات. طموحنا أن نغطي كل مكان. تم توقيع اتفاقية رأس الخيمة. نود أن نكون في أبوظبي، ونتطلع إلى أن نكون في الشارقة وعجمان لخدمة المسافرين. هناك العديد من المناقشات الجارية، وهي في مراحل مختلفة من النضج. بعضها ناضج تمامًا، والبعض الآخر لا يزال في مراحله الأولى. نجري مناقشات مع معظم الإمارات،" هذا ما قاله أنتوني خوري، المدير العام لشركة جوبي للطيران في الإمارات، لصحيفة خليج تايمز في مقابلة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تعمل الشركة الأمريكية على تطوير تاكسي جوي كهربائي بالكامل، قادر على الإقلاع والهبوط عموديًا. وقد وقّعت اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق تاكسي طائر في الإمارة العام المقبل.

وقعت شركة جوبي، الاثنين، اتفاقية مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة سكاي بورتس للبنية التحتية لإطلاق خدمة التاكسي الجوي للركاب في رأس الخيمة في النصف الأول من عام 2027، والتي تربط دبي بجزيرة المرجان (رأس الخيمة).

تعمل شركة جوبي وهيئة الطرق والمواصلات وسكاي بورتس على بناء أول مطار عمودي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مطار دبي الدولي، ويتقدم البناء في المطار العمودي بوتيرة متسارعة.

كما وقعت شركة آرتشر للطيران، ومقرها الولايات المتحدة، اتفاقية مع سلطات أبوظبي لإطلاق خدمة التاكسي الجوي داخل عاصمة الإمارات وبين دبي وأبوظبي.

سيُخصص هذا النمط الجديد من النقل الصديق للبيئة في البداية بشكل رئيسي لقطاع السياحة، وستكون تكلفته أعلى. ومع نمو هذا القطاع، من المتوقع أن يلبي احتياجات شريحة أوسع من الجمهور.

ستساعد خدمات التاكسي الجوي في دبي والشارقة وعجمان على تقليل الازدحام المروري وكذلك وقت السفر.

وقال جوبي إن وقت السفر بين دبي ورأس الخيمة سينخفض من أكثر من ساعة إلى أقل من 15 دقيقة مع إطلاق خدمة التاكسي الجوي في النصف الأول من عام 2027.

وقال دنكان ووكر الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس لصحيفة دبي آي إن شركته تجري محادثات مع الإمارات الأخرى أيضاً لبناء البنية التحتية لخدمات سيارات الأجرة الجوية.

لقد وقّعنا اتفاقية مع عجمان، ونجري حاليًا مناقشات مع الشارقة. وستبدأ أبوظبي العمل قريبًا. هناك نشاطٌ كبيرٌ يحدث هناك، وكلما زاد الربط بين الإمارات، كان ذلك أكثر ملاءمةً للعملاء وشبكة الاتصالات، ونأمل أن يُقدّم ذلك خدمةً قيّمةً للغاية للكثيرين.