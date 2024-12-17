التأمين الصحي الإلزامي : هل يحتاج الموظفون إلى الحصول على تغطية لأفراد أسرهم؟
ابتداءً من عام 2025، سيتم تغطية الموظفين والعمالة المنزلية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بخطة تأمين صحي. واعتبارًا من الأول من يناير، سيُطلب من أصحاب العمل في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة الحصول على بوليصة تأمين صحي لموظفيهم كشرط أساسي لإصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.
وكانت أبو ظبي ودبي قد طبقتا سياسات مماثلة في السابق.
ورغم أن إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين لم يحدد ذلك، فإن المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يتوقعون أن يمتد النظام الإلزامي ليشمل أفراد الأسرة. وهذا يعني أن الموظفين أنفسهم قد يحتاجون إلى إحضار أسرهم بموجب خطة تأمين حيث يتعين على الشركات الحصول على التأمين لهم فقط.
قال "نيراج جوبتا"، الرئيس التنفيذي لشركة"بوليسي بازار" Policybazaar.ae، إن التأمين الصحي مطلوب من الكفلاء أثناء عملية الحصول على تأشيرة أفراد أسرهم وأفراد عائلاتهم.
وأضاف أنها مبادرة جيدة وبسعر تنافسي للغاية ومن شأنها بالتأكيد أن تساعد الناس على الحصول على التغطية الصحية.
وقال هيتيش موتواني، الرئيس التنفيذي للتسويق في Insurancemarket.ae، إن هذا الأمر سيكون متوافقاً مع دبي وأبو ظبي حيث يتعين على الشركات الراعية ترتيب التأمين الصحي لأسرهم وأفراد عائلاتهم.
وأكد معين الرحمن المدير التنفيذي لشركة يونيتراست للوساطة التأمينية أن الكفلاء في الإمارات الشمالية بحاجة إلى تأمين تأمين صحي لأفراد أسرهم وفقاً لأنظمة التأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
"يعتبر التأمين الصحي شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد التأشيرات في الإمارات الشمالية.
"320 درهمًا سعر معقول"
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن حزمة التأمين الصحي الأساسية تبدأ من 320 درهماً سنوياً.
وبموجب خطة التأمين الأساسية، لا توجد فترة انتظار للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتغطي الخطة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و64 عامًا، في حين يتعين على من هم فوق هذا السن استكمال نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق التقارير الطبية الحديثة.
وتغطي الحزمة تكاليف العلاج بنسبة 20% من تكاليف الرعاية الداخلية (أي المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي أو العمليات الجراحية). ويدفع المؤمن عليه بحد أقصى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي 1000 درهم، بما في ذلك الأدوية. وفوق هذه الحدود، تغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما بالنسبة للرعاية الخارجية (المرضى الذين يحتاجون إلى زيارات طبية أو فحوصات تشخيصية أو إجراءات بسيطة لا تتطلب الإقامة في المستشفى)، فإن نسبة المشاركة في التكاليف تبلغ 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا يشترط أي مشاركة في التكاليف لزيارات المتابعة لنفس الحالة خلال سبعة أيام، في حين تبلغ نسبة المشاركة في التكاليف للأدوية 30%، بحد أقصى سنوي 1500 درهم.
وأضاف معين الرحمن أن حزمة التأمين الصحي بقيمة 320 درهمًا إماراتيًا "تنافسية وبأسعار معقولة" للمستفيدين الذين يسعون للحصول على تأمين صحي في المقام الأول لأغراض التأشيرة حيث أنها توفر تغطية للعلاجات الداخلية والطوارئ.
وأضاف أنه "على الرغم من أن هذه الخطة قد تلبي المتطلبات التنظيمية الأساسية، إلا أنه يتعين على الرعاة تقييم ما إذا كانت التغطية المحدودة كافية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الشاملة لعائلاتهم بعناية".
صرح نيراج جوبتا من Policybazaar أن 320 درهم "خطة تأمين صحي تنافسية للغاية وبأسعار معقولة لأسر الكفلاء في الإمارات الشمالية. هذا التسعير يجعلها في متناول الجميع، مما يضمن أن يتمكن جزء أكبر من السكان من تأمين التغطية الصحية الأساسية لأفراد أسرهم. هذه القدرة على تحمل التكاليف أمر بالغ الأهمية في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، بما يتماشى مع هدف الإمارات العربية المتحدة المتمثل في التغطية التأمينية الصحية الشاملة".