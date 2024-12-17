التأمين الصحي الإلزامي : هل يحتاج الموظفون إلى الحصول على تغطية لأفراد أسرهم؟

أما بالنسبة للرعاية الخارجية (المرضى الذين يحتاجون إلى زيارات طبية أو فحوصات تشخيصية أو إجراءات بسيطة لا تتطلب الإقامة في المستشفى)، فإن نسبة المشاركة في التكاليف تبلغ 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا يشترط أي مشاركة في التكاليف لزيارات المتابعة لنفس الحالة خلال سبعة أيام، في حين تبلغ نسبة المشاركة في التكاليف للأدوية 30%، بحد أقصى سنوي 1500 درهم.