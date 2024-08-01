التأشيرة اليابانية للمقيمين متاحة من 1 سبتمبر

سيتمكن المقيمون في الإمارات العربية المتحدة الراغبون في السفر إلى اليابان والمؤهلون للحصول على تأشيرات إلكترونية من التقدم بطلب التأشيرة اعتباراً من 1 سبتمبر عبر شركة "في إف إس جلوبال" "VFS Global" ويتاح تقديم الطلبات في الفروع الموجودة في "وافي مول" بدبي و في "أبوظبي مول".