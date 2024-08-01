التأشيرة اليابانية للمقيمين متاحة من 1 سبتمبر
سيتمكن المقيمون في الإمارات العربية المتحدة الراغبون في السفر إلى اليابان والمؤهلون للحصول على تأشيرات إلكترونية من التقدم بطلب التأشيرة اعتباراً من 1 سبتمبر عبر شركة "في إف إس جلوبال" "VFS Global" ويتاح تقديم الطلبات في الفروع الموجودة في "وافي مول" بدبي و في "أبوظبي مول".
افتتحت "في إف إس جلوبال" والبعثات اليابانية مراكز طلبات التأشيرة في كلا الموقعين في الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس.
,يمكن حجز المواعيد للحصول على تأشيرات قصيرة وطويلة الأجل عبر الإنترنت دون أي رسوم إضافية. وفي المراكز، يتعين على جميع المتقدمين دفع رسوم خدمة قدرها 100 درهم بالإضافة إلى تكاليف التأشيرة.
وكما ذكرت صحيفة الخليج تايمز ، تم تعليق خدمة التأشيرة الإلكترونية لبعض المقيمين في الإمارات العربية المتحدة في أبريل وكان يتم تقديم الطلبات عبر القنصلية فقط، ولكن لن يتم قبول الطلبات المباشرة الآن.
وقال القنصل العام لليابان في دبي "إيمانيشي جون" إن البعثات اليابانية في الإمارات العربية المتحدة عقدت شراكة مع "في إف إس جلوبال" للاستجابة "للعدد المتزايد باستمرار من طلبات التأشيرة".
وقال: "نأمل أن يستفيد أولئك الذين يرغبون في السفر إلى اليابان من خدمات تأشيرات أسرع وأكثر ملاءمة وأن يكون هذا المركز بمثابة قاعدة لتعزيز التبادل بين اليابان والإمارات العربية المتحدة ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين."
وأشارت شركة "في إف إس جلوبال" إلى أن دورها في عملية طلب التأشيرة يقتصر على المهام الإدارية فقط ويشمل ذلك جمع استمارات طلب التأشيرة والوثائق المطلوبة وفقاً للقائمة المرجعية.
كما صدر عن الشركة أن: "ليس للشركة أي دور" في عملية اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرة أو رفضها. "إن اتخاذ القرار المتعلق بمنح أو رفض التأشيرة هو من صلاحيات ومسؤولية السفارة والقنصلية."