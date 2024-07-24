التأشيرة الموحدة تخفض تكاليف السفر خليجياً

كما تواجه بعض الطرق الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً بسبب القيود على سعة الركاب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في منطقة الخليج العربي مقارنة بالمناطق الأوروبية والآسيوية، حيث يتمتع المسافرون بخيارات متعددة من شركات الطيران منخفضة التكلفة.

ومع ذلك، يأمل المسؤولين في قطاع السفر في الإمارات أن تساهم التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الطيران الاقتصادية، في تعزيز قطاع السفر والسياحة وخفض تكاليف السفر في السنوات المقبلة.

ونظراً لعدم وجود الكثير من الرحلات الداخلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، فإن المنطقة تعتمد بشكل كامل على حركة المرور داخل المنطقة، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وعمان والكويت. كما أنّ دبي، التي تعتبر المركز السياحي الإقليمي، تجذب عدداً معتبراً من الزوار من الدول العربية الإقليمية.