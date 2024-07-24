التأشيرة الموحدة تخفض تكاليف السفر خليجياً
تؤثر أسعار تذاكر الطيران المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي سلباً على قطاع السفر والسياحة، حيث تتفوق تكاليف السفر الجوي بين دول المنطقة على تلك في مناطق أخرى. حيث أن تكاليف السفر الجوي داخل المنطقة تعتبر أعلى مقارنة بمناطق أخرى.
كما تواجه بعض الطرق الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً بسبب القيود على سعة الركاب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في منطقة الخليج العربي مقارنة بالمناطق الأوروبية والآسيوية، حيث يتمتع المسافرون بخيارات متعددة من شركات الطيران منخفضة التكلفة.
ومع ذلك، يأمل المسؤولين في قطاع السفر في الإمارات أن تساهم التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات الطيران الاقتصادية، في تعزيز قطاع السفر والسياحة وخفض تكاليف السفر في السنوات المقبلة.
ونظراً لعدم وجود الكثير من الرحلات الداخلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، فإن المنطقة تعتمد بشكل كامل على حركة المرور داخل المنطقة، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وعمان والكويت. كما أنّ دبي، التي تعتبر المركز السياحي الإقليمي، تجذب عدداً معتبراً من الزوار من الدول العربية الإقليمية.
وتكلفة الرحلات الجوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مقارنة بشركات الطيران الأوروبية والآسيوية، التي تعتبر تكلفة السفر إليها أقل بكثر، وفقاً لدراسة صادرة عن شركة "رولاند بيرجر".
ويشير المسؤولون في القطاع إلى أن أسعار تذاكر الطيران بين دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من أسعار تذاكر أوروبا وداخل آسيا بسبب القدرة الشرائية القوية وارتفاع دخل الفرد في البلدان المصدرة للنفط.
قال المدير العام لوكالة ديرة للسفر والسياحة: "من الناحية التجارية، تفضل شركات الطيران الإقليمية تشغيل طائراتها خارج دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها تحقق إيرادات أفضل مقارنة بتشغيلها داخل دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الحالي، فالرحلات بغرض زيارة الأصدقاء والأقارب ليست كبيرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تقتصر الحركة الكبيرة على الشركات".
وأضاف: "لكن بمجرد إصدار تأشيرة سياحية موحدة تسمح للناس بالسفر إلى جميع دول المنطقة، فإن ذلك سيعزز بالتأكيد الحركة الجوية داخل المنطقة وسيجلب هذا المزيد من شركات الطيران إلى المنطقة، ونتيجة لذلك، ستنخفض الأسعار أيضاً".
وقال "مير وسيم رجا"، مدير الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والعطلات في شركة كلداري لخدمات السفر الدولية، أن السفر داخل أوروبا أرخص بكثير من السفر داخل منطقة الخليج.
وأضاف: "لكل سوق دينامياته الخاصة، حيث يتمتع سكان دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة شرائية كبيرة. تعمل شركات الطيران الاقتصادية في أوروبا منذ عقود عديدة، ولكن الآن شركات الطيران الاقتصادية تتزايد داخل المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن معادلة العرض والطلب بدأت تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للخطوط الخليجية".