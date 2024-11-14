التأشيرة الذهبية للمعلمين وقادة المدارس في رأس الخيمة

تم الإعلان عن برنامج التأشيرة الذهبية الجديد للمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة. ووفقًا لدائرة المعرفة في رأس الخيمة، يمنح البرنامج إقامة طويلة الأمد برعاية ذاتية للمهنيين الذين يستوفون معايير محددة.
والبرنامج مفتوح لفئتين رئيسيتين من المعلمين:
1. قادة المدارس : مديري المدارس، ونائبي المديرين، ومديري المدارس.
2. المعلمون: جميع المعلمين المؤهلين العاملين حالياً في المدارس الحكومية والخاصة في رأس الخيمة.
وستعمل الهيئة التنظيمية على تبسيط عملية التقديم لتأهيل المتقدمين على أساس معايير محددة، بما في ذلك الإقامة والعمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في رأس الخيمة، والحصول على درجة علمية متقدمة ذات صلة، وإبراز التأثير الإيجابي على أداء مدرستهم.
يجب على المعلمين المؤهلين تقديم خطاب تعيين رسمي، وإثبات المؤهلات التعليمية، ووثائق الإقامة والتوظيف، ودليل على مساهماتهم في تحسين الأداء المدرسي.
بمجرد تقديم جميع المستندات اللازمة، سوف تقوم دائرة الجمارك في رأس الخيمة بمراجعتها، وإرسال تأكيد الأهلية إلى المعلم لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICP) لمعالجة التأشيرة الذهبية.
وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة التعليم والمعرفة في رأس الخيمة: "تعترف هذه المبادرة بالدور الحاسم الذي يلعبه المعلمون في تحسين جودة التعليم لجميع الطلاب في رأس الخيمة". "يعترف البرنامج بالمساهمات القيمة للمعلمين ويتماشى مع هدفنا الشامل المتمثل في إنشاء نظام تعليمي عالمي المستوى في رأس الخيمة. من خلال تأهيل أفضل المعلمين للإقامة طويلة الأمد، نؤكد التزامنا برعاية بيئة تعليمية قوية تعزز الموهبة والابتكار، وتعزز عروضنا التعليمية بشكل أكبر وتضمن النجاح المستمر لطلابنا".