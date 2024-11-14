التأشيرة الذهبية للمعلمين وقادة المدارس في رأس الخيمة

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة التعليم والمعرفة في رأس الخيمة: "تعترف هذه المبادرة بالدور الحاسم الذي يلعبه المعلمون في تحسين جودة التعليم لجميع الطلاب في رأس الخيمة". "يعترف البرنامج بالمساهمات القيمة للمعلمين ويتماشى مع هدفنا الشامل المتمثل في إنشاء نظام تعليمي عالمي المستوى في رأس الخيمة. من خلال تأهيل أفضل المعلمين للإقامة طويلة الأمد، نؤكد التزامنا برعاية بيئة تعليمية قوية تعزز الموهبة والابتكار، وتعزز عروضنا التعليمية بشكل أكبر وتضمن النجاح المستمر لطلابنا".