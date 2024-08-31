البعثات الباكستانية مفتوحة اليوم لتسهيل إجراءات العفو
ستظل السفارة والقنصلية الباكستانية مفتوحتين اليوم السبت 31 أغسطس، لاستيعاب الأعداد الكبيرة قبل برنامج العفو عن التأشيرات الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال متحدث باسم السفارة: "سيكون هذا السبت الرابع على التوالي الذي تفتح فيه السفارة والقنصلية الباكستانيتان أبوابهما للتعامل مع الزحام وتسهيل الأمور على المجتمع.
ويتوجه مئات الأشخاص كل يوم سبت إلى البعثات لتجديد جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الصادرة عن هيئة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية (نادرا)".
"تفيد الجالية الباكستانية في دولة الإمارات أن سفارة باكستان في أبوظبي ستظل مفتوحة اليوم السبت 31 أغسطس 2024 للخدمات القنصلية (جواز السفر والنادرة والتصديق) من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا"، حسبما جاء في بيان صادر عن البعثة.
وأصدرت القنصلية العامة الباكستانية في دبي بياناً مماثلاً لتسهيل أمور أفراد الجالية في دولة الإمارات.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن برنامج عفو يبدأ في الأول من سبتمبر ويستمر حتى 30 أكتوبر 2024. وسيشمل البرنامج جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة منتهية الصلاحية.
من أجل تسهيل إجراءات طالبي العفو، سيتم تقديم تذاكر طيران مخفضة للأشخاص الذين سيغادرون البلاد.
يعيش ويعمل في الإمارات العربية المتحدة نحو 1.7 مليون مواطن باكستاني، أغلبهم في دبي والإمارات الشمالية. وهم يشكلون ثاني أكبر جالية من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة بعد الجالية الهندية.
وبحسب مكتب الهجرة والتوظيف في الخارج ومؤسسة التوظيف في الخارج، هاجر أكثر من 230 ألف باكستاني إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرص عمل أفضل العام الماضي. وكانت الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة الثانية للباكستانيين - حيث شكلوا 26.77 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين هاجروا من دول جنوب آسيا في عام 2023.