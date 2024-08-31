البعثات الباكستانية مفتوحة اليوم لتسهيل إجراءات العفو

وقال متحدث باسم السفارة: "سيكون هذا السبت الرابع على التوالي الذي تفتح فيه السفارة والقنصلية الباكستانيتان أبوابهما للتعامل مع الزحام وتسهيل الأمور على المجتمع.

ويتوجه مئات الأشخاص كل يوم سبت إلى البعثات لتجديد جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الصادرة عن هيئة قاعدة البيانات والتسجيل الوطنية (نادرا)".