البعثات الباكستانية تجدد مقترحها بإعادة بناء القنصلية في دبي

جددنا طلبنا من الحكومة الباكستانية بناء قنصلية جديدة في دبي. بدأت الإجراءات عام ٢٠١٥، لكن القضية أُجّلت وأُغلقت. أشركنا أيضًا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ونائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار. وقد أُحيطا علمًا بالأمر، وأنا متفائل جدًا ببنائه قريبًا، هذا ما قاله محمد لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة على هامش احتفالات يوم الاستقلال يوم الخميس.