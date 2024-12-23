الإمارات
البعثات الأمريكية في الإمارات تغلق أبوابها يومي 24 و25 ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد
سيتم استئناف ساعات العمل العادية يوم الخميس 26 ديسمبر
سيتم إغلاق البعثات الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة لمدة يومين احتفالا بعيد الميلاد، بحسب الحساب الرسمي على X.
وسيتم إغلاق السفارة الأمريكية في أبو ظبي والقنصلية العامة الأمريكية في دبي يومي الثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر.
أعلنت البعثات الأميركية أن ساعات العمل العادية ستستأنف يوم الخميس 26 ديسمبر.
وتعمل البعثات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة كبوابة للمواطنين الأميركيين للمشاركة في الأحداث والقرارات المهمة في وطنهم. وفي الشهر الماضي، صوت المغتربون الأميركيون في الإمارات العربية المتحدة للانتخابات الرئاسية من خلال البعثات في دبي وأبو ظبي.