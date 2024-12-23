البعثات الأمريكية في الإمارات تغلق أبوابها يومي 24 و25 ديسمبر للاحتفال بعيد الميلاد

وتعمل البعثات الأميركية في الإمارات العربية المتحدة كبوابة للمواطنين الأميركيين للمشاركة في الأحداث والقرارات المهمة في وطنهم. وفي الشهر الماضي، صوت المغتربون الأميركيون في الإمارات العربية المتحدة للانتخابات الرئاسية من خلال البعثات في دبي وأبو ظبي.