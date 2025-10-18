"البصمة الرقمية القاتلة": تحذير إماراتي من مخاطر نشر صور الأطفال عبر الإنترنت

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يبدو نشر صورة للطفل على الإنترنت وسيلة طبيعية للاحتفال باللحظات السعيدة أو التعبير عن الفخر بالإنجازات الصغيرة. لكن الواقع مختلف تماماً. يمكن استغلال كل صورة أو مقطع فيديو أو تفصيل صغير عن الأطفال لإنشاء هويات مزيفة، وتتبع تحركاتهم في العالم الحقيقي، وحتى للابتزاز أو الاستدراج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ما يبدو وكأنه ذكريات عابرة يمكن أن يترك بصمة رقمية دائمة لا يمكن للوالدين السيطرة عليها.

وقالت سارة الكندي، خبيرة الأمن السيبراني لـ "خليج تايمز": "عندما يشارك الآباء صور أطفالهم عبر الإنترنت، غالباً ما يتغاضون عن البصمة الرقمية طويلة الأمد التي يتركونها وراءهم. يمكن نسخ هذه الصور أو تعديلها أو إساءة استخدامها دون موافقة".

وأضافت: "تشمل المخاطر الرئيسية سرقة الهوية، وسوء استخدام تقنية التعرف على الوجه، والكشف عن الموقع، والاستدراج والاستغلال، وفقدان السيطرة – فبمجرد الرفع، غالباً ما تُخزن الصور بشكل دائم على الخوادم".

ونصحت الكندي الآباء بالتقليل من هذه المخاطر من خلال استخدام خدمات التخزين السحابي الخاص مثل "Google Photos" أو "iCloud"، وإنشاء مجموعات عائلية خاصة على منصات مشفرة مثل "Signal" و "WhatsApp"، ووضع حدود رقمية، والتفكير بعناية قبل النشر: "اسأل نفسك: هل سيشعر طفلي بالارتياح تجاه هذه الصورة عندما يكبر؟"