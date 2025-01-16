البروفيسورعمر ياغي: من مخيم اللجوء إلى نيل جائزة العقول العربية العظيمة

"في العديد من أنحاء العالم العربي، لا يحظى الفن دائمًا بالمكانة التي يستحقها في عملية التنمية والحفاظ على الثقافة. ولا تؤكد هذه الجائزة على دور الفن في المجتمع فحسب، بل إنها ترسل أيضًا رسالة قوية مفادها أن الإبداع والتراث الثقافي يشكلان جزءًا لا يتجزأ من تقدم منطقتنا وهويتها".