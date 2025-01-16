البروفيسورعمر ياغي: من مخيم اللجوء إلى نيل جائزة العقول العربية العظيمة
من بداياته المتواضعة كلاجئ، كان البروفيسور "عمر ياغي" واحدًا من ستة أفراد استثنائيين تم تكريمهم بجائزة العقول العربية العظيمة يوم الخميس، حيث تقاسموا الجائزة البالغة وقيمتها 6 ملايين درهم لمساهماتهم الرائدة في مجالاتهم المعنية.
وبتشريف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحدث البروفيسور عمر عن رحلته قائلاً: "لم أنتظر الظروف المثالية لمتابعة شغفي بالجزيئات. من أبسط الرسومات في شبابي، رأيت الجمال والإمكانات. واليوم، أدى عملي إلى حلول للهواء النقي والمياه والطاقة ".
ولد البروفيسور عمر في عائلة لاجئة، وترقى ليصبح أستاذًا للكيمياء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وعالمًا مشهورًا عالميًا، يُعرف بأنه والد الكيمياء الشبكية. وأضاف: "هذه الجائزة هي شهادة على قوة المثابرة والإيمان بأن الاكتشاف يمكن أن يبدأ في أي مكان - حتى في مخيم للاجئين".
حقق ياغي تقدمًا رائدًا في الكيمياء الشبكية، مما أدى إلى تطبيقات رائدة للتحديات العالمية الملحة. وقد نشر أكثر من 300 ورقة بحثية، مع أكثر من 250 ألف استشهاد بعمله.
تسعى مبادرة العقول العربية العظيمة، في نسختها الثانية، إلى تكريم وتقدير الشخصيات العربية الاستثنائية التي ساهمت إسهاماتها البارزة في دفع عجلة التقدم وإثراء المعرفة على المستويين الإقليمي والعالمي. وتشمل المبادرة ست فئات مميزة، بما في ذلك الطب والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والعلوم الطبيعية والعمارة والتصميم والأدب والفنون.
وفي فئة الطب، تم تكريم البروفيسور ياسمين بلقايد لعملها الرائد في علم المناعة والأمراض المعدية وعلم الأحياء الدقيقة. ونسبت بلقايد، التي تلقت تدريبها في الجزائر، نجاحها إلى إيمان والدها الراسخ بالتعليم.
وأضافت بلقايد: "تحتفي هذه الجائزة بالمرونة والتصميم الجماعيين. وأهديها إلى النساء الاستثنائيات في العالم العربي ــ الأمهات والجدات والقائدات ــ اللاتي يلهمن ويقودن التغيير كل يوم".
وقد كان بحثها في معهد باستور بمثابة جسر بين العلم والإنسانية، ومعالجة التحديات الصحية العالمية الملحة، مع إلهام الجيل القادم من العلماء.
وتم تكريم الفنان العراقي ضياء العزاوي لإسهاماته في الفن والأدب، حيث تجمع أعمال العزاوي بين الخط والشعر والتقاليد في سياق معاصر.
وقال إن هذا التكريم يؤكد أهمية الفن العربي في تشكيل الهوية الثقافية ومعالجة القضايا الإنسانية، معرباً عن امتنانه للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي امتدت رؤيته في تكريم الإنجازات العربية إلى ما هو أبعد من المجالات التقليدية للعلوم والتكنولوجيا لتشمل مجال الفنون الذي غالباً ما يتم تجاهله.
"في العديد من أنحاء العالم العربي، لا يحظى الفن دائمًا بالمكانة التي يستحقها في عملية التنمية والحفاظ على الثقافة. ولا تؤكد هذه الجائزة على دور الفن في المجتمع فحسب، بل إنها ترسل أيضًا رسالة قوية مفادها أن الإبداع والتراث الثقافي يشكلان جزءًا لا يتجزأ من تقدم منطقتنا وهويتها".
واشتهر المهندس المعماري سهل الحياري بمزجه المبتكر بين التصميم الحديث والعمارة العربية التقليدية. وتؤكد مشاريعه على الاستدامة والحفاظ على الثقافة.
وأضاف الحياري: "من خلال الهندسة المعمارية، نكرم تراثنا بينما نبني للمستقبل. وتعكس هذه الجائزة التزامنا الجماعي بتشكيل مساحات ملهمة".
وفي فئة الاقتصاد، تم تكريم البروفيسور ياسين آيت ساحلية لتطويره أساليب متطورة لتحليل الأسواق المالية، والتنبؤ بالاتجاهات، وتقييم المخاطر. وقد أصبح عمله حجر الزاوية للبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن "هذه الجائزة هي احتفال بعقود من التفاني في تعزيز المعرفة وتطبيقها العملي"، مؤكداً على القوة التحويلية للرؤى القائمة على البيانات.