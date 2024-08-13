البرشاويات.. سماء الإمارات في احتفال ليلي ملون
أضاءت سماء الإمارات مئات الشهب التي عبرت السماء ليل الاثنين، حيث بلغت زخات شهب البرشاويات ذروتها في 12 أغسطس، مع تساقط ما يصل إلى 100 شهاب في الساعة.
وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لمركز الفلك الدولي في أبوظبي سقوط أكثر من 1100 شهاب في سماء الليل.
واستضافت مجموعة دبي للفلك فعالية لمشاهدة الشهب من قمة جبل جيس، حيث جذب هذا الحدث الكوني أكثر من 300 مشارك. وعلقت المجموعة على الحدث بقولها: "كانت السماء الصافية مثالية لهذا العرض المذهل للشهب، مما جعل الجميع في حالة من الدهشة والإعجاب".
وتشتهر زخات شهب البرشاويات بنجومها الساطعة، وغالباً ما تنتج "كرات نارية"، وهي عبارة عن "انفجارات أكبر من الضوء والألوان" تدوم لفترة أطول من الشهب العادية.
وتحدث هذه الزخات كل عام عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب "سويفت - تاتل". وأوضحت مجموعة دبي للفلك: "يحترق هذا الحطام في الغلاف الجوي للأرض، مما يخلق خطوطاً ساطعة من الضوء في سماء الليل. ويبدو أن الشهب تأتي من كوكبة برشاوس، ومن هنا جاء اسم البرشاويات".