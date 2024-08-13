البرشاويات.. سماء الإمارات في احتفال ليلي ملون

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لمركز الفلك الدولي في أبوظبي سقوط أكثر من 1100 شهاب في سماء الليل.

واستضافت مجموعة دبي للفلك فعالية لمشاهدة الشهب من قمة جبل جيس، حيث جذب هذا الحدث الكوني أكثر من 300 مشارك. وعلقت المجموعة على الحدث بقولها: "كانت السماء الصافية مثالية لهذا العرض المذهل للشهب، مما جعل الجميع في حالة من الدهشة والإعجاب".