البرازيليون في الإمارات: جسر ثقافي بين الجوجيتسو وكرة القدم يعيد تشكيل المشهد الاجتماعي

الروابط الثقافية تتجاوز الرياضة

وعلى الرغم من أن الرياضة كانت بوابة دخول مميزة، إلا أن الوجود البرازيلي في الإمارات لم يقتصر على ميادين المنافسات؛ فقد حقق العديد منهم نجاحًا طويل الأمد في المهن التقنية والتخصصية الرفيعة، مثل الطب والهندسة. وقد استقر بعضهم في الإمارات على مدى أكثر من عقد، مدفوعين ليس فقط بالفرص المهنية، ولكن بنمط الحياة كذلك.

يقول روميرو:

"الحياة هنا آمنة للغاية. الإمارات دولة يمكن التنبؤ بها، وهو ما يبث الطمأنينة والإيجابية في تفاصيل الحياة اليومية. عندما تفتح الصحف هنا، ترى الأخبار الجيدة يوميًا — وهذه رسالة مهمة مليئة بالأمل."

كما أشار السفير إلى أوجه تشابه ثقافي بارزة بين المجتمع الإماراتي ومنطقة الشمال الشرقي من البرازيل، حيث تطورت كلا الثقافتين في بيئات مناخية قاسية وشبه صحراوية، وتمتلكان جذورًا بدوية. وقد أدى ذلك إلى وجود تشابه لغوي غير متوقع، حيث تحتفظ اللغة البرتغالية البرازيلية بعدد من الكلمات ذات الأصل العربي مثل: المطولة (matula)، الجيردة (algirda)، والجبر (algebra).

وتابع قائلاً:

"كلا المجتمعين يتمحوران حول الأسرة، الدفء العاطفي، والتعبير الإنساني. هناك روابط مجتمعية قوية، واحترام للتقاليد، وتواصل عاطفي يُشكّل قواسم مشتركة واضحة."

الأدب والفن في قلب التبادل

ساهمت هذه القيم المشتركة في ازدهار التبادل الثقافي والفني بين الجالية البرازيلية والمجتمع الإماراتي. ففي قلب دبي، تجتمع مجموعة من عشر سيدات برازيليات بانتظام لكتابة الشعر، والقصص القصيرة، والروايات. كما برزت الممثلة البرازيلية سابرينا بيتراجليا، التي يتابعها 1.5 مليون شخص، كواحدة من أقوى "سفيرات الإمارات" في البرازيل، بحسب وصف السفير.

كرة القدم جسر آخر للتواصل

ولم تتخلَّ الجالية البرازيلية عن عشقها الأول — كرة القدم — حيث لعب عدد من اللاعبين البرازيليين أدوارًا مؤثرة في الأندية الإماراتية لا سيما نادي العين، الذي تأهل مؤخرًا إلى بطولة كأس العالم للأندية (FIFA Club World Cup).

وعلّق روميرو قائلاً:

"هناك مجموعة من اللاعبين البرازيليين في أندية الإمارات، لكن نادي العين هو فريقي المفضل هنا. إنه يمثل الدولة بكل فخر، وأنا سعيد لأن البرازيليين ساهموا في ذلك الإنجاز."

الدبلوماسية الشعبية: من الثقافة إلى الاقتصاد

تسعى السفارة البرازيلية حاليًا إلى إطلاق مشروع جديد في المجال الثقافي لتعزيز الحضور البرازيلي، حيث يرى روميرو أن هناك طلباً حقيقياً على المزيد من التبادل الثقافي، موضحًا أن الدبلوماسية الشعبية تلعب دورًا أساسيًا في فتح آفاق أوسع للتعاون.

ويختتم روميرو قائلاً:

"الدبلوماسية التي تنطلق من الناس إلى الناس هي الأهم. فهي التي تمهد الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، لكنها تبدأ أولاً من الناس واحتياجاتهم."