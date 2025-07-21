البرازيليون في الإمارات: جسر ثقافي بين الجوجيتسو وكرة القدم يعيد تشكيل المشهد الاجتماعي

يُعيد مجتمع نابض بالحياة يضم أكثر من 12 ألف برازيلي تشكيل المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر بناء جسور بين دولتين تفصل بينهما المحيطات، لكن تربطهما قيم إنسانية مشتركة مثل “الدفء، العائلة، والشعور العميق بالمجتمع”.
ما بدأ بوصول مدربي الجوجيتسو البرازيلي إلى الإمارات، تطوّر على مر السنين إلى مجتمع مغترب متنوع ومزدهر يضم محترفين في مجالات متعددة كالهندسة، والطب، وتصميم الأزياء، والفنون. هذا التطور، كما أوضح السفير البرازيلي لدى الدولة سيدني ليون روميرو، يُجسّد عمق الروابط الثقافية بين الشعبين، لدرجة أن الإمارات باتت “تُشبه أمريكا اللاتينية” بنظر العديد من البرازيليين.
صرّح روميرو لصحيفة خليج تايمز قائلاً:
"نحن لا نشعر كأجانب هنا، بل نشعر بأننا مُحتضنون — وهذا أمر نادر.
الطريقة التي تستقبلنا بها الإمارات فريدة من نوعها. تجربتنا في هذا البلد تجعلنا نشعر وكأننا في أمريكا اللاتينية."
ويقدّر السفير أن هناك نحو 1,500 برازيلي يعملون بشكل مباشر في مجال الجوجيتسو كمدربين، يساهمون في إقامة بطولات منتظمة، ويتولون مهمة تدريب الطلاب في مختلف أنحاء الإمارات. وقد نالت هذه الرياضة القتالية اهتماماً كبيراً حتى من العائلة الحاكمة، حيث تمارسها ابنة سمو الشيخ خالد بن محمد، ولي عهد أبوظبي.
وأضاف روميرو بفخر:
"نشعر بالفخر الكبير لأن الجوجيتسو البرازيلي هو الرياضة القتالية المُعتمدة هنا. إنها تحظى بالاحترام — وهذا يُقرّبنا أكثر من بعضنا البعض."
وعلى الرغم من أن الرياضة كانت بوابة دخول مميزة، إلا أن الوجود البرازيلي في الإمارات لم يقتصر على ميادين المنافسات؛ فقد حقق العديد منهم نجاحًا طويل الأمد في المهن التقنية والتخصصية الرفيعة، مثل الطب والهندسة. وقد استقر بعضهم في الإمارات على مدى أكثر من عقد، مدفوعين ليس فقط بالفرص المهنية، ولكن بنمط الحياة كذلك.
يقول روميرو:
"الحياة هنا آمنة للغاية. الإمارات دولة يمكن التنبؤ بها، وهو ما يبث الطمأنينة والإيجابية في تفاصيل الحياة اليومية. عندما تفتح الصحف هنا، ترى الأخبار الجيدة يوميًا — وهذه رسالة مهمة مليئة بالأمل."
كما أشار السفير إلى أوجه تشابه ثقافي بارزة بين المجتمع الإماراتي ومنطقة الشمال الشرقي من البرازيل، حيث تطورت كلا الثقافتين في بيئات مناخية قاسية وشبه صحراوية، وتمتلكان جذورًا بدوية. وقد أدى ذلك إلى وجود تشابه لغوي غير متوقع، حيث تحتفظ اللغة البرتغالية البرازيلية بعدد من الكلمات ذات الأصل العربي مثل: المطولة (matula)، الجيردة (algirda)، والجبر (algebra).
وتابع قائلاً:
"كلا المجتمعين يتمحوران حول الأسرة، الدفء العاطفي، والتعبير الإنساني. هناك روابط مجتمعية قوية، واحترام للتقاليد، وتواصل عاطفي يُشكّل قواسم مشتركة واضحة."
ساهمت هذه القيم المشتركة في ازدهار التبادل الثقافي والفني بين الجالية البرازيلية والمجتمع الإماراتي. ففي قلب دبي، تجتمع مجموعة من عشر سيدات برازيليات بانتظام لكتابة الشعر، والقصص القصيرة، والروايات. كما برزت الممثلة البرازيلية سابرينا بيتراجليا، التي يتابعها 1.5 مليون شخص، كواحدة من أقوى "سفيرات الإمارات" في البرازيل، بحسب وصف السفير.
ولم تتخلَّ الجالية البرازيلية عن عشقها الأول — كرة القدم — حيث لعب عدد من اللاعبين البرازيليين أدوارًا مؤثرة في الأندية الإماراتية لا سيما نادي العين، الذي تأهل مؤخرًا إلى بطولة كأس العالم للأندية (FIFA Club World Cup).
وعلّق روميرو قائلاً:
"هناك مجموعة من اللاعبين البرازيليين في أندية الإمارات، لكن نادي العين هو فريقي المفضل هنا. إنه يمثل الدولة بكل فخر، وأنا سعيد لأن البرازيليين ساهموا في ذلك الإنجاز."
تسعى السفارة البرازيلية حاليًا إلى إطلاق مشروع جديد في المجال الثقافي لتعزيز الحضور البرازيلي، حيث يرى روميرو أن هناك طلباً حقيقياً على المزيد من التبادل الثقافي، موضحًا أن الدبلوماسية الشعبية تلعب دورًا أساسيًا في فتح آفاق أوسع للتعاون.
ويختتم روميرو قائلاً:
"الدبلوماسية التي تنطلق من الناس إلى الناس هي الأهم. فهي التي تمهد الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، لكنها تبدأ أولاً من الناس واحتياجاتهم."