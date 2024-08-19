البدلات والمكافآت تعزز جذب المواهب للوظائف بالإمارات

وكشفت دراسة أصدرتها شركة "أديكو" في يوليو أن حوالي 7 من أصل 10 (67 في المائة) من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة كانوا يسعون إلى تغيير وظائفهم فوراً، مما يشير إلى زيادة في التنقل الوظيفي والاستعداد لاستكشاف مسارات وظيفية جديدة، ويرجع ذلك أساساً إلى التقدم الوظيفي المحدود والأجور غير التنافسية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التوازن بين العمل والحياة وعدم كفاية مزايا الموظفين ونقص المرونة في العمل.