البدلات والمكافآت تعزز جذب المواهب للوظائف بالإمارات

أبقى أغلبية أصحاب العمل (حوالي 60 في المائة) من رواتب ومكافآت موظفيهم في دولة الإمارات العربية المتحدة دون تغيير في النصف الأول من عام 2024، حيث كان التركيز بشكل أكبر على منح البدلات بدلاً من زيادة الرواتب الأساسية وكان ذلك يهدف للاحتفاظ بالمواهب، وفقاً لبحث جديد أجرته شركة "أديكو" "Adecco" وهي شركة عالمية تعمل في مجال حلول الموارد البشرية.
ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من الربع من أصحاب العمل في دولة الإمارات (24 في المائة) تبنوا استراتيجيات تعويض بديلة لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
وأضاف أن المزايا مثل بدلات السكن والمكافآت السنوية ومختلف البدلات الأخرى أصبحت أكثر انتشاراً وهي بمثابة وسيلة لتعزيز حزم التعويضات الشاملة دون زيادة الرواتب الأساسية.
وقال "مايانك باتيل"، نائب الرئيس الأول لشركة "أديكو" ورئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "تستمر تحركات سوق المواهب في لعب دور حاسم في تشكيل القرارات المتعلقة بالرواتب بين أصحاب العمل، وفي الصناعات ذات الطلب المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات، حيث تكون المهارات المتخصصة والمواهب نادرة، من المرجح أن تقدم الشركات حزم رواتب سخية ومكافآت وبدلات لضمان الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم".
ويتجنب بعض أصحاب العمل زيادة الرواتب الأساسية لموظفيهم لأن ذلك يضيف إلى تكلفة مكافأة نهاية الخدمة، على عكس البدلات.
وتقول شركة استشارات الموارد البشرية: "مع حلول نهاية عام 2024، يستمر أصحاب العمل في مواجهة التعقيدات المرتبطة بالاقتصاد العالمي بجانب سعيهم إلى جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وفي حين قد تكون زيادات الرواتب أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة فإن الاستخدام الاستراتيجي للمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى من المرجح أن يظل أداة أساسية في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين".
وتوصلت الدراسة إلى أن عوامل مثل التضخم وتقلب الإنفاق الاستهلاكي والتحول نحو تحسين التكلفة من خلال استخدام وسائل الأتمتة والتحول الرقمي، ربما ساهمت في اتباع نهج أكثر تحفظاً فيما يتعلق بزيادات الرواتب.
وأضافت أن الصناعات مثل تكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والخدمات المالية شهدت تباطؤاً في نمو الرواتب خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024.
وكشفت دراسة أصدرتها شركة "أديكو" في يوليو أن حوالي 7 من أصل 10 (67 في المائة) من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة كانوا يسعون إلى تغيير وظائفهم فوراً، مما يشير إلى زيادة في التنقل الوظيفي والاستعداد لاستكشاف مسارات وظيفية جديدة، ويرجع ذلك أساساً إلى التقدم الوظيفي المحدود والأجور غير التنافسية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التوازن بين العمل والحياة وعدم كفاية مزايا الموظفين ونقص المرونة في العمل.
وقال "مايانك باتيل" في وقت سابق: "يظل الراتب حافزاً مهماً للباحثين عن العمل في الإمارات العربية المتحدة، ولكن عوامل أخرى مثل التوازن الجيد بين العمل والحياة وثقافة الشركة وامكانيات التقدم الوظيفي والأمن الوظيفي تلعب أيضاً أدواراً حاسمة".
وعقب جائحة كوفيد-19، شهدت دولة الإمارات قفزة كبيرة في عدد سكانها مع نمو الاقتصاد بشكل كبير مما أدى إلى خلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك، نمت ثقة المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع التحديات بسبب التعامل الناجح مع الجائحة.
ونتيجة لذلك، قالت "أديكو" إن الصناعات التي تشهد فائضاً في أعداد الموهوبين المرشحين للعمل لا تضطر لزيادة الرواتب، حيث تستطيع الاحتفاظ بمستويات حزم التعويضات الخاصة بها لعلمها بوجود تدفق ثابت من المرشحين المتاحين.
وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للمهارات ذات الطلب المرتفع أو الخبرة في الصناعات المتخصصة، قد تكون الشركات أكثر استعداداً لتقديم المكافآت والبدلات للاحتفاظ بالموظفين الأساسيين.
وأضافت "أديكو": "إن هذا التوازن الدقيق بين العرض والطلب أدى إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي لتقديم تعويضات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل صناعة".