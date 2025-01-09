"البحر بيتنا": حكايات طاقم اليخوت في الإمارات

بالنسبة لجينيسا، هذا مناسب، حيث لا يتعين عليها العودة إلى منزلها بعد يوم طويل من العمل، حيث تقع غرفتها أسفل السطح مباشرة من المكان الذي تعمل فيه عادة. وأضافت ماركوس أنها "لا تضطر إلى الاستيقاظ مبكرًا جدًا لطهي الطعام للإفطار أو إحضار الغداء. كل شيء في مكان واحد".