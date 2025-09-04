الانهيار الصامت في العمل: ظاهرة متنامية تهدد الصحة النفسية للموظفين

بدأت س.ك تشعر بالتوتر عندما بدأت العمل لساعات متأخرة من الليل خلال شهر رمضان، وهو شهرٌ مُقدّسٌ بالنسبة لها كمسلمة ملتزمة، دون أي اعتبار يُذكر لها. كما تقول إنها تُعاني من "ضغط" لحضور التجمعات الاجتماعية المتعلقة بالعمل، حتى تلك التي لا تُناسب تفضيلاتها، مثل تلك التي تُركّز على شرب الكحول. أما بالنسبة لجيمي، فكان السبب هو عدم وجود تقدير أو مكافأة على مدار عامين.