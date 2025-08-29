الانتهاء من تطوير شارع الثنية في أوائل سبتمبر بدبي

تشمل حلول المرور، المقرر الانتهاء منها في أوائل سبتمبر، ترقية الدوار الموجود على الطريق الخدمي لطريق الشيخ زايد المؤدي إلى شارع الثنية. كما تقوم الهيئة بإنشاء تقاطع مروري مزود بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع 10 مع شارع الثنية، بالإضافة إلى تحسين سلامة المشاة من خلال تطوير الممرات المخصصة وتركيب إشارات المرور.