الانتهاء من تطوير شارع الثنية في أوائل سبتمبر بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الجمعة عن أعمال تطوير جارية في شارع الثنية، وهو محور مهم يربط طريق الشيخ زايد بطريق الوصل.
تشمل حلول المرور، المقرر الانتهاء منها في أوائل سبتمبر، ترقية الدوار الموجود على الطريق الخدمي لطريق الشيخ زايد المؤدي إلى شارع الثنية. كما تقوم الهيئة بإنشاء تقاطع مروري مزود بإشارات ضوئية عند تقاطع شارع 10 مع شارع الثنية، بالإضافة إلى تحسين سلامة المشاة من خلال تطوير الممرات المخصصة وتركيب إشارات المرور.
من المتوقع أن تسهم أعمال الطريق في تحقيق "تدفق انسيابي لحركة المرور" لأولئك القادمين من طريق الشيخ زايد إلى شارع الثنية. كما يُتوقع أن يسهل التقاطع الجديد عند شارع 10 وشارع الثنية حركة المرور من خلال تقليل مسافات السفر للسكان الذين يتنقلون بين منطقتي أم الشيف والمنارة.
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن "هذه التطويرات ستساهم في تسهيل حركة المرور، وتعزيز الربط بين شبكات الطرق الداخلية والرئيسية، وتحسين السلامة لجميع زوار المنطقة، وبالتالي تعزيز رفاهية السكان في هذه المجتمعات".