الاكتظاظ يحوّل مباني ديرة من منازل عائلية إلى "نُزل مشترك" ويشعل شكاوى السكان

بالنسبة لعظيم وعائلته، كانت شقتهم القريبة من برجي ديرة التوأم أكثر من مجرد منزل. فقد عاشوا هناك لأكثر من 25 عامًا، وشاهدوا أطفالهم يكبرون، ويقع عملهم على بُعد شوارع قليلة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، تغيرت الحياة في المبنى بسبب ممارسات مشاركة الغرف.

قال عظيم: "توجد شقق يسكنها أكثر من 35 شخصًا"، مشيرًا إلى أن المبنى كان في السابق من أكثر المباني رواجًا في الحي. "نحب هذا المكان. الغرف واسعة، والمنطقة تتمتع بسحر دبي العريق، وكل شيء قريب منها.

لكن بعد جائحة كوفيد-19، امتلأت العديد من شقق المبنى بالحواجز. بعض الشقق تضم أكثر من 30 شخصًا. تقدمنا بشكاوى عديدة لإدارة المبنى، لكن لم يُلاحظ أي تحسن يُذكر.

لإدارة الزحام، ركّب المبنى نظام دخول يُمنح فيه لكل شقة ثلاث بطاقات دخول فقط. قال عظيم: "لذا، عندما يكون لدينا ضيوف، يضطرون للانتظار خارج المدخل الرئيسي حتى يخرج أحدهم ويفتح الباب من الداخل. إنه أمر محرج".

تأخيرات المصاعد والصراعات اليومية

يقول السكان إن أسوأ ما في الأمر هو طول انتظار المصاعد. يقول عظيم: "أحيانًا يستغرق الأمر من ١٠ إلى ١٥ دقيقة للوصول إلى المصعد. يتوقف المصعد في كل طابق. لم يُصمم المبنى لاستيعاب هذا العدد الكبير من الناس".

رغم كل هذه المشاكل، واصلت العائلة الإقامة بفضل الرابط العاطفي وراحة المنطقة. "لا نستطيع تخيّل العيش في أي مكان آخر. كل ما نحتاجه قريب، وقد مكثنا هنا طويلًا جدًا بحيث لا نستطيع البدء من جديد."

مبنى مكتظ، وتوتر متزايد

وقال بعض سكان مبنى آخر في ديرة إن الاكتظاظ في المبنى أدى إلى خلافات متكررة، وأوقات انتظار أطول للمصعد، ومشاكل صحية متزايدة.

قال أحد السكان: "هناك نفايات مُلقاة في السلالم والممرات. الرائحة كريهة في بعض المناطق، والجو لم يعد آمنًا، وخاصةً لأطفالنا".

وأضافوا أن ما كان يُعتبر في السابق من أفضل المباني السكنية في المنطقة أصبح الآن مصدر إحباط. "يدخن الناس ويشربون في الممرات. نتشاجر يوميًا مع جيراننا بسبب الموسيقى الصاخبة. يسعدنا حقًا أن تضع السلطات لائحةً لتنظيم التقسيمات وتوفير أماكن للنوم."

"إنه يشبه النزل، وليس المنزل بعد الآن"

وفي مبنى آخر بالقرب من محطة مترو الاتحاد، تتعامل الأسر مع نوع مختلف من التوتر والضوضاء والإزعاج ومخاوف السلامة.

قالت هبة (اسم مستعار)، وهي أم لطفلين: "كان لدينا جيران يشغّلون الموسيقى بصوت عالٍ ليلًا، ويتحدثون بصوت عالٍ في الممرات، بل ويمارسون الرذائل. يستيقظ أطفالنا ليلًا بسبب الصراخ. اضطررت للتحدث إليهم أكثر من مرة، لكنهم لا يكترثون".

وأضاف زوجها أن الضيوف يشعرون أحيانًا بعدم الارتياح حتى عند دخول المبنى. "يقف الناس في الممرات طوال الوقت. يبدو المكان أشبه بنزل، على عكس ما كان عليه سابقًا. كان هذا مبنى هادئًا ومحترمًا."

يتعاون مالكو العقارات ومشغلو التقسيم

وزعم العديد من السكان أيضًا أن أصحاب العقارات أنفسهم يقومون بتسليم الشقق إلى وكلاء العقارات أو المستأجرين الذين يديرون مساحات مقسمة أو يؤجرون مساحات للنوم لتحقيق أقصى قدر من الدخل.

قال نافين، أحد سكان ديرة: "لا يُنفذ هذا الأمر دائمًا من دون علمهم. يعلم بعض مُلّاك العقارات أن الوكلاء سيُحوّلون الشقة المكونة من غرفتي نوم إلى 8-10 غرف صغيرة، ويملؤونها بـ 15-20 شخصًا. لكنهم يُوافقون لأنهم يحصلون على إيجار يتراوح بين 8000 و10000 درهم إماراتي بدلًا من 6000 درهم إماراتي من العائلة".

ويقول السكان إن هذه الممارسة تساهم بشكل مباشر في مشكلة الازدحام، وينبغي للسلطات أن تفكر في مراقبة ممارسات التأجير هذه بشكل أكثر صرامة.