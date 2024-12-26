الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات تواصل زخمها مع توقعات قوية لعام 2025

وأضاف "بافيل": "تتطلع شركة "فايف هولدينجز"، وهي شركة تشغيل فنادق فاخرة مقرها دبي، إلى طرح عام أولي كبير قد يجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار. وتخطط الاتحاد للطيران، المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، لجمع ما يصل إلى مليار دولار من إدراجها المخطط له، والذي من المتوقع ألا يتم قبل عام 2025. وتستهدف مجموعة "دوبيزل"، التي حققت وضع "يوني كورن" بعد تأمين 200 مليون دولار من التمويل في عام 2022، قيمة اكتتاب عام أولي تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار. وتقدر قيمة الاكتتاب العام الأولي المحتمل لشركة "ألفا داتا" بنحو 200 مليون دولار. وتشير هذه الاكتتابات العامة الأولية المعلنة إلى أن عام 2025 قد يكون عاماً مهماً لأسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة".