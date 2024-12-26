الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات تواصل زخمها مع توقعات قوية لعام 2025
تبدو خطة الاكتتابات العامة الأولية واعدة للعام المقبل بعد أن جمعت سبع شركات إماراتية 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) هذا العام.
ويقول محللون إن بعض الشركات الكبيرة في الصناعة مثل شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، ومنصة الإعلانات المبوبة الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة "دوبيزل"، وشركة الضيافة "فايف هولدينجز"، وشركة تكنولوجيا المعلومات "ألفا داتا"، قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2025.
أما الشركات السبع التي تم طرحها للاكتتاب العام في عام 2024 هي "طلبات"، و"لولو للتجزئة"، و"أيه دي إن إتش للتموين"، و"إن إم دي سي اينيرجي"، و"أليف للتعليم"، و"سبينيس"، و"باركن".
وقال "فيجاي فاليتشا"، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "سنشري فاينانشال": "تصدرت "طلبات" و"لولو" المجموعة من حيث حجم الصفقات، حيث حققتا 3.7 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي عائدات الاكتتاب العام الأولي المجمعة في عام 2024. وقيمة الصفقة الإجمالية هي نفسها تقريباً مثل رقم العام الماضي البالغ 6 مليارات دولار. ومع ذلك، تم إدراج ثمانية اكتتابات عامة أولية في عام 2023 مقابل 7 في عام 2024. وهذا يشير إلى استمرار الزخم الصعودي لموسم الاكتتابات العامة الأولية الجاري".
لكن العام الأبرز كان عام 2022، الذي شهد 11 عملية اكتتاب عام أولي، مما أدى إلى توليد عائدات مذهلة بلغت 13 مليار دولار، وهو ضعف إجمالي عامي 2023 و2024 مجتمعين. وقالت شركة "سنتشري فاينانشال" إن هذه الاكتتابات حققت عائداً متوسطاً مثيراً للإعجاب بلغ 37% حتى الآن من سعر طرحها.
الاكتتابات العامة الأولية القادمة
وبحسب شركة "سنشري فاينانشال"، فإن أحد المرشحين المحتملين للاكتتاب العام الأولي في عام 2025 هو شركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي، والتي من المقرر أن تصبح أول شركة طيران خليجية تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ومن بين المرشحين المحتملين أيضاً شركة "دوبيزل"، أكبر منصة إعلانات مبوبة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة. وبعد أن شهدت نمواً سريعاً، يمكن للشركة الاستفادة من اهتمام المستثمرين بالأسواق الرقمية، بما يتماشى مع جهود الإمارات العربية المتحدة للاكتتابات العامة الأولية التي تعتمد على التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الطرح العام الأولي بين 500 مليون دولار ومليار دولار.
وأضاف "فاليتشا": "إذا كان التاريخ دليلاً، فإن إدراجات الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 قد تصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يشبه الاهتمام الذي حظيت به في عامي 2023 و2024، حيث جمعت الإدراجات أيضاً حوالي 6 مليارات دولار".
وقال "جورج بافيل"، المدير العام لمنصة "ناجا" للشرق الأوسط، إن قطاع التكنولوجيا، وخاصة الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية، قد يشهد اكتتاباً عاماً أولياً محتملاً نظراً لسعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.
وأضاف "بافيل": "قد تطرح الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والمرافق العامة أسهمها للاكتتاب العام أيضاً كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة. وتخلق الظروف الاقتصادية المواتية، بما في ذلك النمو القوي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي واحتمال انخفاض التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي تؤثر على المشاعر، بيئة جذابة للشركات التي تفكر في الاكتتاب العام الأولي في عام 2025".
ويتوقع "بافيل" أن تتمكن الشركات الإماراتية من جمع ما يتراوح بين 3.7 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار تقريباً للشركات المعلنة حالياً، في حين قد يتم الإعلان عن اكتتابات عامة أولية إضافية في وقت لاحق.
وأضاف "بافيل": "تتطلع شركة "فايف هولدينجز"، وهي شركة تشغيل فنادق فاخرة مقرها دبي، إلى طرح عام أولي كبير قد يجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار. وتخطط الاتحاد للطيران، المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، لجمع ما يصل إلى مليار دولار من إدراجها المخطط له، والذي من المتوقع ألا يتم قبل عام 2025. وتستهدف مجموعة "دوبيزل"، التي حققت وضع "يوني كورن" بعد تأمين 200 مليون دولار من التمويل في عام 2022، قيمة اكتتاب عام أولي تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار. وتقدر قيمة الاكتتاب العام الأولي المحتمل لشركة "ألفا داتا" بنحو 200 مليون دولار. وتشير هذه الاكتتابات العامة الأولية المعلنة إلى أن عام 2025 قد يكون عاماً مهماً لأسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة".
لماذا الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية في عام 2025؟
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم تداول 16 من أصل 26 اكتتاب عام أولي - أو 61% من الشركات - التي تم إدراجها في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية في منطقة إيجابية. وفي الوقت نفسه، في عام 2024، سجلت ثلاث من الشركات السبع المدرجة حديثاً، وهي "إن إم دي سي اينيرجي"، و"سبينيس"، و"باركن"، مكاسب وهي في المنطقة الخضراء بنهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف "فاليتشا" أن سوق الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم فرصة للمستثمرين الأفراد في عام 2025، بدعم من التنوع الاقتصادي القوي في الدولة وأسواق رأس المال المزدهرة.
وأضاف أن "أسواقاً مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حققت عائدات مذهلة، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 83% على مدى خمس سنوات، في حين حقق مؤشر سوق دبي المالي عائداً بلغ 21% على مدار العام الماضي و57% على مدى ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، اجتذب الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب، ممّا عزز السيولة وقوة السوق. ومن المرجح أن تستفيد الاكتتابات العامة الأولية القادمة في عام 2025 من هذا الزخم".