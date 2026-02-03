الاقتصاد والمناخ.. ثنائية النجاح في رؤية الإمارات للمستقبل

أكدت معالي آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، أنه لا توجد مقايضات (تنازلات) عندما يتعلق الأمر بالنمو المستدام. وسلطت الضحاك الضوء على تبني دولة الإمارات لسياسات صديقة للمناخ عبر مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومات إشراك السياسات المناخية في المراحل الأولية لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وأضافت الوزيرة أنه على العكس من ذلك، فإن التركيز على السياسات الصديقة للبيئة خلال المراحل الأولى لأي مشروع حكومي سيساعد في ازدهاره الاقتصادي العام. وقالت: "ما بدأناه منذ البداية هو إنشاء هذا النموذج المتكامل الذي يعتبر البيئة عنصراً أساسياً وجزءاً من التصميم منذ اللحظة الأولى، وليس مجرد فكرة لاحقة".

وتابعت قائلة: "أعتقد أن هذا هو الخطأ الذي يقع عادةً، وهو أن تصبح (البيئة) مجرد فكرة ثانوية بدلاً من التأكد من أنها جزء من عملية التصميم منذ البداية".

جاءت تصريحات الضحاك خلال جلسة حوارية حول "الاقتصاد الأزرق" ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، وهو حدث عالمي سنوي يركز على كيفية استفادة الحكومات بشكل أفضل من التكنولوجيا والابتكار واستشراف المستقبل.

ويُستخدم مصطلح "الاقتصاد الأزرق" لوصف الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والبيئة البحرية وكيفية الاستفادة منها اقتصادياً. ومن ناحية أخرى، يشير "الاقتصاد الأخضر" إلى الحد من المخاطر البيئية، مثل خفض انبعاثات الكربون والاستخدام الكفء للموارد.

يُذكر أن الإمارات كانت أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى "التحالف العالمي للمحيطات" الذي تقوده المملكة المتحدة، وهو ائتلاف يضم علماء ومنظمات غير حكومية وقادة من القطاع الخاص معنيين بتعزيز الحفاظ على المحيطات.

التحديات الرئيسية التي تواجه البيئة البحرية في الإمارات

وقالت الوزيرة إن ارتفاع درجات الحرارة والملوحة (محتوى الأملاح الذائبة في المسطحات المائية) في مياه الإمارات لا تزال تمثل تحديات رئيسية.

وأضافت: "للتغلب على التحديات البيئية المرتبطة بذلك، نحتاج إلى العودة مجدداً للعلوم والبحث والابتكار"، موضحة كيف عالجت الإمارات هذه القضايا بالفعل من خلال إطلاق "مبادرة محمد بن زايد للماء" في عام 2024، والتي تبحث في مشاكل ندرة المياه العالمية.

أهم المصطلحات الواردة: