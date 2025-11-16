الاصطدام الجماعي يحسم مصير لقب دوري أبو ظبي للسيارات ذاتية القيادة

انطلقت ست سيارات ذاتية القيادة — وبعد دقائق، شهدت حلبة ياس مارينا واحدة من أكثر السباقات درامية في التاريخ القصير لدوري أبو ظبي لسباقات السيارات ذاتية القيادة (A2RL).
قام فريق "Unimore" من إيطاليا، الذي بدأ من المركز الثاني، بخطوة مبكرة أثارت هتافات صاخبة من المتفرجين. قال أليساندرو توسكي، مهندس السيارات ذاتية القيادة: "بمجرد أن حصلنا على ميزة 'الدفع للتجاوز' (push-to-pass) بينما لم يكن الفريق الأول يمتلكها، تمكنا من التجاوز من الداخل في المنعطف 6". "كنا سعداء للغاية بذلك". لعدة لفات، قادت السيارة الحمراء والبيضاء السباق، وكانت وتيرتها متسقة وواثقة.
لكن السباق تحول إلى فوضى بحلول اللفة العاشرة. فجأة، تباطأت سيارة فريق "Constructor" — التي احتلت المركز الثاني في الموسم الماضي — وتوقفت في منتصف المسار أمام المتسابقين الإيطاليين المتقدمين. أوضح توسكي: "طُلب من السيارة الدخول إلى منطقة الصيانة لأنها كانت بطيئة جداً. لكنهم لم يدخلوا".
مع اقتراب سيارة ذاتية القيادة أخرى من الخلف، اتخذ الذكاء الاصطناعي لسيارة "Unimore" قرارات مراوغة في أجزاء من الثانية — يميناً، ثم يساراً — لكن مركبة "Constructor" تحركت في نفس الأجزاء من الثانية. يتذكر توسكي: "وصلنا بفارق هائل في السرعة. حاولنا التجنب جهة اليمين... ثم تحركوا هم إلى اليمين، تحركنا نحن إلى اليسار، لكن مركبة أخرى كانت قادمة من اليسار. انحشرنا في الوسط... وترجم خطأ بسيط في المسافة إلى حادث".
اصطدمت سيارة "Unimore" بالحاجز وتضررت دعاماتها. أشار توسكي إلى أن "السيارة تضررت بشدة؛ ولم تعد قادرة على الحركة". انخفض الفريق من المركز الأول إلى الخامس، بعد أن أعلن المراقبون عدم قدرتهم على الاستمرار.
في هذه الأثناء، شاهد فريق "Constructor" آماله في الفوز بالبطولة تتلاشى. قال إيليا شيمشيك، قبل لحظات من السباق: "ركزنا أكثر على القيادة المتقاربة والتجاوز المناسب بالسرعة القصوى". لكن التوقف في منتصف المسار وضعهم في المركز الأخير في الترتيب النهائي.
تم إيقاف السباق بـ "العلم الأحمر"، وأُمرت جميع السيارات بالتوقف حتى تتم إزالة الحطام. وقف ثلاثة روبوتات شبيهة بالبشر بصمت على طول ممر الصيانة، في مواجهة المسار وكأنهم يشاهدون إلى جانب المهندسين الذين صنعوهم — وهو تناقض سريالي تقريباً بين الإنسان والآلة.
عندما استؤنف السباق، استعاد فريق جامعة ميونيخ التقنية (TUM) — أبطال العام الماضي — الصدارة وحافظ عليها حتى العلم ذي المربعات، ليضمن لقبه الثاني على التوالي في دوري A2RL. واحتل فريق "TII" من الإمارات المركز الثاني، وحصل فريق "Polimove" من إيطاليا على المركز الثالث.
انطلق السباق بعد ظهر اليوم بعرض لسيارات خارقة.
ومع حلول الليل على جزيرة ياس، انتهى الموسم بعرض للطائرات بدون طيار يرسم أنماطاً هندسية في السماء، تلته مجموعة من الألعاب النارية. شاهد المتفرجون، الذين كانوا لا يزالون في حالة من الإثارة بسبب الاصطدام وإعادة ترتيب منصة التتويج غير المتوقعة، مئات الطائرات المتوهجة بدون طيار وهي تموج فوق الحلبة — خاتمة مستقبلية مناسبة ليوم سباق بدا وكأنه يشهد كتابة الفصل التالي من رياضة السيارات في الوقت الفعلي.