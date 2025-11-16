الاصطدام الجماعي يحسم مصير لقب دوري أبو ظبي للسيارات ذاتية القيادة

في هذه الأثناء، شاهد فريق "Constructor" آماله في الفوز بالبطولة تتلاشى. قال إيليا شيمشيك، قبل لحظات من السباق: "ركزنا أكثر على القيادة المتقاربة والتجاوز المناسب بالسرعة القصوى". لكن التوقف في منتصف المسار وضعهم في المركز الأخير في الترتيب النهائي.

تم إيقاف السباق بـ "العلم الأحمر"، وأُمرت جميع السيارات بالتوقف حتى تتم إزالة الحطام. وقف ثلاثة روبوتات شبيهة بالبشر بصمت على طول ممر الصيانة، في مواجهة المسار وكأنهم يشاهدون إلى جانب المهندسين الذين صنعوهم — وهو تناقض سريالي تقريباً بين الإنسان والآلة.

عندما استؤنف السباق، استعاد فريق جامعة ميونيخ التقنية (TUM) — أبطال العام الماضي — الصدارة وحافظ عليها حتى العلم ذي المربعات، ليضمن لقبه الثاني على التوالي في دوري A2RL. واحتل فريق "TII" من الإمارات المركز الثاني، وحصل فريق "Polimove" من إيطاليا على المركز الثالث.

انطلق السباق بعد ظهر اليوم بعرض لسيارات خارقة.

ومع حلول الليل على جزيرة ياس، انتهى الموسم بعرض للطائرات بدون طيار يرسم أنماطاً هندسية في السماء، تلته مجموعة من الألعاب النارية. شاهد المتفرجون، الذين كانوا لا يزالون في حالة من الإثارة بسبب الاصطدام وإعادة ترتيب منصة التتويج غير المتوقعة، مئات الطائرات المتوهجة بدون طيار وهي تموج فوق الحلبة — خاتمة مستقبلية مناسبة ليوم سباق بدا وكأنه يشهد كتابة الفصل التالي من رياضة السيارات في الوقت الفعلي.