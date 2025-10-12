الاستمتاع بالأمطار الغزيرة وسط تدفق الأودية في الإمارات

تأتي الأمطار في الوقت الذي يسود فيه طقس غير مستقر أجزاء من الدولة منذ 10 أكتوبر، ومن المتوقع أن يستمر حتى 14 أكتوبر. وذكر المركز الوطني للأرصاد (NCM) أن الإمارات ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب، ومنخفض جوي علوي مصحوب بهواء بارد ورطب نسبياً.