الاستمتاع بالأمطار الغزيرة وسط تدفق الأودية في الإمارات

لم يكن السكان وحدهم من تفاجأوا بأمطار الأحد الغزيرة والمنعشة في 12 أكتوبر، بل الحيوانات أيضاً، إذ فاضت الأودية عبر صحراء الإمارات القاحلة.
تأتي الأمطار في الوقت الذي يسود فيه طقس غير مستقر أجزاء من الدولة منذ 10 أكتوبر، ومن المتوقع أن يستمر حتى 14 أكتوبر. وذكر المركز الوطني للأرصاد (NCM) أن الإمارات ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب، ومنخفض جوي علوي مصحوب بهواء بارد ورطب نسبياً.
المنخفضات الجوية في الطبقات العليا هي أنظمة ضغط منخفض تزداد قوتها مع الارتفاع، وترتبط غالباً بتكوّن السحب وهطول الأمطار. ففي يوم السبت، 11 أكتوبر، تسببت أمطار غزيرة في إمارة الفجيرة بتشكيل شلالات خلابة في المناطق الجبلية من الإمارة.
في إحدى مناطق مدينة العين، غمرت المياه الطرق وتدفقت السيول، فيما حذّر المركز الوطني للأرصاد من هبّات شديدة مفاجئة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
شهدت أجزاء من إمارات رأس الخيمة والفجيرة وكلباء يوم الأحد، 12 أكتوبر، هطول أمطار غزيرة. وقد شارك مركز العواصف مشاهد لسائقي المركبات وهم يُستقبلون على الطرق بهذه الزخات، بينما كانت الجمال والحمير ترعى وسط انهمار الأمطار الغزيرة.
الحمير والجمال تستمتع بالأمطار الغزيرة في رأس الخيمة:
وادي يفيض في منطقة الساعدي برأس الخيمة.
يُظهر مقطع فيديو آخر صادر عن المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار غزيرة تضرب منطقة جبلية في رأس الخيمة.
شاهد هطول الأمطار على مدينة محمد بن زايد في الفجيرة:
أمطار في منطقة الحيل بالفجيرة:
أصدر المركز الوطني للأرصاد أيضاً تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر لتحذير السكان من استمرار هطول الأمطار واحتمال سقوطها في بعض مناطق الدولة.
مع استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق الدولة، وتوقّع تساقط البَرَد والعواصف الغبارية، نصح المركز الوطني للأرصاد السكان باتباع بعض إجراءات السلامة، وهي:
يجب على السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
على السكان الابتعاد عن مناطق السيول المفاجئة ومواقع تراكم مياه الأمطار.
تجنّب التواجد في المناطق المفتوحة أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد.
كن حذراً من الرياح الهابطة التي قد تتسبب في تطاير الأجسام الخفيفة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
أعلنت السلطات في دولة الإمارات جاهزيتها الكاملة للتقلبات الجوية المتوقعة.
حثّت شرطة أبوظبي السكان على توخي الحذر بسبب توقع هطول أمطار على مناطق متفرقة من العاصمة حتى يوم الثلاثاء، 14 أكتوبر. ودعت الجمهور إلى توخي الحيطة في المناطق المتأثرة وتجنّب الأودية ومجاري السيول.
وأضافت الهيئة أن الأمطار قد تترافق مع رياح قوية وقطع صغيرة من البَرَد. ونُصح السكان بحمل صناديق الإسعافات الأولية وتجهيز مصادر إضاءة بديلة.
سُجِّلت أدنى درجة حرارة في الدولة صباح اليوم عند 18.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 4:45 فجراً. ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الأيام الأربعة الممطرة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسجل دبي اليوم أعلى درجة حرارة عند 37 درجة مئوية، وأبوظبي عند 38 درجة مئوية، فيما تتراوح نسبة الرطوبة في أنحاء الدولة بين 10 في المائة و85 في المائة.