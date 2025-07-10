الازدهار الاقتصادي في الإمارات يفتح آفاقاً واسعة لوظائف التكنولوجيا والابتكار

وأشارت نيكي ويلسون، المديرة الإدارية لشركة جيني للتوظيف، إلى ارتفاع واضح في نشاط التوظيف من قبل الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين انتقلوا مؤخراً إلى الإمارات العربية المتحدة.

قالت: "العديد من هذه الشركات في المراحل الأولى من تأسيس عملياتها، وهي تسعى بنشاط لاستقطاب الكفاءات المحلية لدعم انطلاقها. وعادةً ما تبحث هذه الشركات عن مرشحين ذوي معرفة إقليمية لمساعدتها على استكشاف السوق المحلية. وقد أصبح هذا توجهًا ثابتًا على مدار العامين الماضيين، حيث ترسخ دبي مكانتها كمركز أعمال رائد".

الأهم من ذلك، أكدت ويلسون أن هؤلاء السكان الجدد لا ينتقلون فقط لتحسين نمط حياتهم أو للحصول على مزايا ضريبية. "معظمهم ناجحون بالفعل ويتطلعون إلى توسيع مشاريعهم أو الاستثمار في أفكار جديدة. كان تأثيرهم على سوق العمل إيجابيًا وفعالًا. خبرتنا في دعم العديد من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة تضعنا في موقف قوي لمساعدة هذه الشركات في العثور على الكفاءات المناسبة."

أين تظهر الوظائف؟

وأوضحت ويلسون أن تدفق الثروات خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى خلق فرص العمل في مختلف الصناعات.

وأشارت إلى أننا نشهد نموًا قويًا بشكل خاص في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية، والتجارة الإلكترونية، والأغذية والمشروبات، والأزياء. وتُطلق العديد من الشركات الجديدة منصاتٍ تعتمد على التكنولوجيا، أو وكالاتٍ متخصصة، أو علاماتٍ تجاريةً متخصصة، وكلها تتطلب توظيفًا فوريًا في مجالاتٍ مثل العمليات، والتسويق الرقمي، والإدارة العامة، والتصميم، والخدمات اللوجستية.

وبحسب ويلسون، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحول من مجرد وجهة سلبية لتخزين الثروات إلى مركز عالمي نشط حيث تتقاطع الابتكارات ورأس المال والمواهب.

قالت: "لم تعد الثروة مقتصرة على بناء الشركات، وخلق فرص العمل، وتسريع النشاط الاقتصادي". وأضافت: "نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في جودة وتنوع التوظيف. تبحث الشركات عن مرشحين يتمتعون بخبرة دولية، وبصيرة إقليمية، وطلاقة ثقافية، ومهارات مستقبلية. وهذا يرفع معايير التوظيف بشكل عام".