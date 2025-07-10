الازدهار الاقتصادي في الإمارات يفتح آفاقاً واسعة لوظائف التكنولوجيا والابتكار

الثروة التي تدفقت إلى الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية لم تعد ساكنة، بل أصبحت الآن تخلق وظائف بنشاط في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا وغيرها، بحسب خبراء التوظيف واستشاريي الموارد البشرية.
على مر السنين، استقطبت الإمارات العربية المتحدة، وخاصةً دبي، استثمارات أجنبية بمليارات الدراهم، لا سيما في قطاعات مثل العقارات، التي تُولّد دخلاً سلبياً. إلا أن هذه الاستثمارات لم تُترجم سابقاً إلى خلق فرص عمل كبيرة.
لقد تغير هذا الاتجاه الآن.
قال الدكتور تريفور مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش: "شهدنا تدفقات متزايدة للثروات إلى دبي وأبوظبي منذ عام 2022، مصحوبة بانتقال عدد متزايد من الشركات إلى هنا". وأضاف: "لم تعد هذه الثروة مجرد حسابات مصرفية أو عقارات، بل بدأت تُغذي نمو الوظائف. ويُحقق كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى أداءً جيدًا. ومن جانب الحكومة، وُجهت الاستثمارات إلى القطاعات ذات التأثير الكبير، والتي تُؤتي ثمارها الآن من حيث التوظيف. كما أن التوظيف في القطاع العام قوي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".
وبحسب بيانات شركة كوبر فيتش، ارتفعت معدلات التوظيف في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق - وهي زيادة ملحوظة على الرغم من تأثير عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى.
لا تزال الإمارات العربية المتحدة وجهةً جاذبةً للأثرياء. ففي عام ٢٠٢٥ وحده، من المتوقع أن ينتقل إليها ما يقارب ٩٨٠٠ مليونير، وهو أعلى رقم عالمي، وفقًا لشركة هينلي وشركاه.
وأضاف الدكتور مورفي أن العدد المتزايد من طلبات الحصول على تراخيص تجارية في كل من المناطق البرية والمناطق الحرة، إلى جانب ارتفاع معدلات الإشغال في المراكز الاقتصادية مثل مركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي، يعكس هذا التدفق للثروات وتأثيره الإيجابي على خلق فرص العمل.
وأشارت نيكي ويلسون، المديرة الإدارية لشركة جيني للتوظيف، إلى ارتفاع واضح في نشاط التوظيف من قبل الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين انتقلوا مؤخراً إلى الإمارات العربية المتحدة.
قالت: "العديد من هذه الشركات في المراحل الأولى من تأسيس عملياتها، وهي تسعى بنشاط لاستقطاب الكفاءات المحلية لدعم انطلاقها. وعادةً ما تبحث هذه الشركات عن مرشحين ذوي معرفة إقليمية لمساعدتها على استكشاف السوق المحلية. وقد أصبح هذا توجهًا ثابتًا على مدار العامين الماضيين، حيث ترسخ دبي مكانتها كمركز أعمال رائد".
الأهم من ذلك، أكدت ويلسون أن هؤلاء السكان الجدد لا ينتقلون فقط لتحسين نمط حياتهم أو للحصول على مزايا ضريبية. "معظمهم ناجحون بالفعل ويتطلعون إلى توسيع مشاريعهم أو الاستثمار في أفكار جديدة. كان تأثيرهم على سوق العمل إيجابيًا وفعالًا. خبرتنا في دعم العديد من أبرز الشركات الناشئة في المنطقة تضعنا في موقف قوي لمساعدة هذه الشركات في العثور على الكفاءات المناسبة."
وأوضحت ويلسون أن تدفق الثروات خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى خلق فرص العمل في مختلف الصناعات.
وأشارت إلى أننا نشهد نموًا قويًا بشكل خاص في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الإبداعية، والتجارة الإلكترونية، والأغذية والمشروبات، والأزياء. وتُطلق العديد من الشركات الجديدة منصاتٍ تعتمد على التكنولوجيا، أو وكالاتٍ متخصصة، أو علاماتٍ تجاريةً متخصصة، وكلها تتطلب توظيفًا فوريًا في مجالاتٍ مثل العمليات، والتسويق الرقمي، والإدارة العامة، والتصميم، والخدمات اللوجستية.
وبحسب ويلسون، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحول من مجرد وجهة سلبية لتخزين الثروات إلى مركز عالمي نشط حيث تتقاطع الابتكارات ورأس المال والمواهب.
قالت: "لم تعد الثروة مقتصرة على بناء الشركات، وخلق فرص العمل، وتسريع النشاط الاقتصادي". وأضافت: "نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في جودة وتنوع التوظيف. تبحث الشركات عن مرشحين يتمتعون بخبرة دولية، وبصيرة إقليمية، وطلاقة ثقافية، ومهارات مستقبلية. وهذا يرفع معايير التوظيف بشكل عام".
واختتمت ويلسون قائلاً: "في جوهر الأمر، لم تعد الإمارات العربية المتحدة مجرد ملاذ للثروات، بل أصبحت منصة انطلاق لرواد الأعمال العالميين الذين يتطلعون إلى بناء فرق عمل، وطرح أفكار جديدة، وتوسيع نطاق الابتكار. وهذا التحول يخلق فرص عمل مجدية في مختلف القطاعات".