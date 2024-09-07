الازدحام المروري يهدد صحة الأطفال بسبب قلة النوم

وأضاف أن "هذا الافتقار إلى الراحة يؤثر سلبًا على قدرتهم على التفاعل مع الآخرين وفهم الدروس والمشاركة في الأنشطة مثل اللعب. كما يمكن أن يؤدي التعب الذي يعانون منه أيضًا إلى عدم الاهتمام بالأنشطة المدرسية، مما يؤثر بشكل أكبر على أدائهم الأكاديمي والاجتماعي".