الاحتيال يتفوق على الابتكار كأكبر خطر يهدد البنوك

قال أرجون فير سينغ، الشريك والرئيس العالمي للتكنولوجيا المالية في شركة "آرثر دي ليتل" (Arthur D. Little)، إن مستقبل التمويل سيكون أكثر ذكاءً ومدمجاً في الحياة اليومية للناس، لكن أحد أكبر التهديدات التي تواجه الصناعة هو عمليات الاحتيال، مشيراً إلى أن العالم يعيش حالياً "جائحة احتيال" (Scam-demic).

وقال: "في العام الماضي، شهدنا تريليون دولار كخسارة مُعترف بها للمستهلكين أو الشركات". وأضاف: "أعتقد أنه ستكون هناك المزيد من الخسائر التي لم يتم الإبلاغ عنها. لقد أصبح المحتالون أكثر ذكاءً بكثير. لدينا الآن عمليات احتيال وتزوير ترعاها دول".

واستشهد بمثال بورصة بايبيت (Bybit) للعملات المشفرة ومقرها دبي، والتي كانت ضحية لما يُعتقد أنه أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ، حيث خسرت 1.5 مليار دولار من رموز إيثريوم. وقد تم تتبع الهجوم إلى مجموعة قراصنة ترعاها دولة ويُزعم أنها تدار من قبل حكومة كوريا الشمالية.

وقال: "المزيد والمزيد من عمليات الاحتيال يتم تحويلها إلى مؤسسات". وأضاف: "لذا، إذا كنت سأقلق بشأن شيء واحد يمكن أن يقوض مستقبل التمويل بالكامل، فقد يكون هو عمليات الاحتيال والتزوير، وعلينا معالجتها".

جاء حديث أرجون في كلمته الرئيسية في اليوم الأول من الدورة الخامسة لقمة الابتكار والتكنولوجيا المصرفية، التي تنظمها صحيفة "الخليج تايمز". ويجمع الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي بدأ في دبي يوم الثلاثاء، الرؤساء التنفيذيين، وكبار مسؤولي المعلومات، والمنظمين، ومؤسسي التكنولوجيا المالية، وقادة الابتكار لاستكشاف مستقبل العمل المصرفي.

مستقبل العمل المصرفي

بالنظر إلى مستقبل العمل المصرفي، قال أرجون إن "الاقتصاد الفضي" (Silver Economy) لا يزال يعاني من نقص في الخدمات. وأشار إلى أن واحداً من كل ستة أشخاص سيتجاوز عمره 60 عاماً بحلول عام 2030، وأن البنوك والخدمات المالية الأخرى تتخلف عن تلبية احتياجاتهم.