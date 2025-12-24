الاحتيال الإلكتروني في الإمارات..سبل الحماية وحقائق استرداد الأموال المنهوبة

الخطوات التي يجب اتخاذها يقول الخبراء إن هناك عدة خطوات يجب على ضحايا الاحتيال اتخاذها لتقليل الأثر. وقال سلمان مدكور، محامٍ أول في "بي إس إيه" (BSA) للمحاماة: "بموجب قانون دولة الإمارات، يجب على أي شخص يتعرض للاحتيال إبلاغ السلطات المختصة فوراً وتوثيق كافة الأدلة والمستندات المتعلقة بالقضية. كما يجب إخطار البنك أو المؤسسة المالية المعنية دون تأخير لوقف أي معاملات مشبوهة، حيث إن التحرك السريع عامل حاسم في تقليل الخسائر والحفاظ على الحقوق القانونية".