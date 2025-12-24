"الاثنين" بلا تعب.. سر العبور الآمن من العطلة للدوام

ينطلق صوت المنبه صباح يوم الاثنين، ويشعر المرء حينها بأن الأمر غير عادل؛ فقد نمت لفترة أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبقيت في الفراش لوقت أطول، وحاولت الحصول على الراحة. ومع ذلك، عندما يأتي يوم الاثنين، يشعر جسدك بالثقل، ورأسك بالتشويش، ويتطلب الخروج من السرير مجهوداً أكبر مما ينبغي.

بالنسبة للعديد من الموظفين في دولة الإمارات، أصبح هذا روتيناً مألوفاً. فأيام الأسبوع مليئة بالاستعجال، والجداول الزمنية الضيقة، وتدار بواسطة المنبهات والقهوة. أما عطلات نهاية الأسبوع فهي أبطأ، حيث السهر لوقت متأخر، والاستيقاظ المتأخر، والحرية في النوم دون مراقبة الساعة.

يبدو الأمر وكأنه توازن، لكنه في الواقع غالباً ما يترك الناس يشعرون بإرهاق أكثر، وليس أقل.

يقول أمير حسين، وهو مهندس يعمل في "مدينة دبي للإعلام": "أنا لا أنام سوى خمس أو ست ساعات فقط خلال أيام الأسبوع. أما في عطلات نهاية الأسبوع، فأنا أنام بسهولة تسع أو عشر ساعات. لكن أيام الاثنين هي الأسوأ، حيث أشعر بالاستنزاف حتى قبل أن يبدأ اليوم".

إنه شعور يتشاركه الكثيرون بصمت؛ الاستيقاظ بتعب رغم النوم لفترات أطول، وصعوبة في التركيز، والشعور بالانزعاج دون سبب واضح. وبحلول الوقت الذي يستعيد فيه الأسبوع إيقاعه مرة أخرى، يكون يوم الخميس قد أتى بالفعل.

إذاً، ما الذي يحدث؟

يوضح اختصاصيو النوم أن المشكلة غالباً لا تكمن في "كمية" النوم التي يحصل عليها الناس، بل في "توقيت" هذا النوم.

خلال أسبوع العمل، يستيقظ الكثيرون مبكراً، حتى لو ذهبوا للفراش متأخرين. وفي عطلات نهاية الأسبوع، يفعلون العكس؛ حيث ينامون طويلاً، ويسهرون أكثر، ويتركون الجسم ينجرف إلى إيقاع مختلف. وبحلول ليلة الأحد، يكون الجسم قد تكيف مع ذلك التوقيت الجديد.

ثم يأتي يوم الاثنين، ويسحبك المنبه من النوم قبل أن يكون جسمك مستعداً. تقول جاسمين سيوس، استشارية النوم في مستشفى مدكير رويال التخصصي: "الأمر يشبه إعطاء نفسك جرعة صغيرة من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة (Jet Lag) كل أسبوع. ساعتك الداخلية تستمر في التحول ذهاباً وإياباً، ولا تستقر تماماً أبداً".

هذا هو السبب في أن الاستيقاظ يوم الاثنين قد يبدو غير طبيعي، وكأنه يُطلب منك الاستيقاظ في منتصف الليل، حتى لو كنت قد نمت لساعات طويلة.