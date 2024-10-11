الاتحاد للطيران: 10 رحلات أسبوعية جديدة إلى "جايبور"

وقال "أريك دي"، رئيس الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لقد شهدنا طلباً هائلاً على هذه الخدمة، واستجابة لذلك، فإننا نمنح المزيد من الحب للهند من خلال زيادة رحلاتنا الأسبوعية، وتوفير التردد والتوقيت الملائم الذي يرغب فيه ضيوفنا".