الاتحاد للطيران: 10 رحلات أسبوعية جديدة إلى "جايبور"
ستعزز الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، رحلاتها إلى "جايبور" في ولاية "راجستان" اعتباراً من 15 ديسمبر 2024.
وستقوم الشركة قريباً بتشغيل 10 رحلات بين أبوظبي والمدينة الهندية. ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أشهر فقط من بدء الشركة في خدمة هذا المسار.
وقال "أريك دي"، رئيس الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "لقد شهدنا طلباً هائلاً على هذه الخدمة، واستجابة لذلك، فإننا نمنح المزيد من الحب للهند من خلال زيادة رحلاتنا الأسبوعية، وتوفير التردد والتوقيت الملائم الذي يرغب فيه ضيوفنا".
وأضاف دي: "يوفر هذا التوسع للمسافرين الهنود سهولة الوصول إلى أبوظبي ودبي، في حين يوفر اتصالات سلسة إلى شبكتنا العالمية، كل ذلك مع الوعد بتجربة طيران استثنائية".
ويمكن للمسافرين من جايبور إلى الولايات المتحدة الاستفادة من مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في أبوظبي، ما يعمل على تبسيط عملية الهجرة.