الاتحاد للطيران منفتحة على توظيف موظفي "ويز إير"

توسّعت شركة الطيران الوطنية، ومقرها أبوظبي، عملياتها بشكل كبير، حيث أعلنت مؤخرًا عن سبعة خطوط جديدة في يوليو، بما في ذلك ألماتي، كازاخستان؛ وباكو، أذربيجان؛ وبوخارست، رومانيا؛ والمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية؛ وتبليسي، جورجيا؛ وطشقند، أوزبكستان؛ ويريفان، أرمينيا. وقد أطلقت الشركة أو أعلنت عن 27 خطًا جديدًا خلال عام واحد في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو.