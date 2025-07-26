الاتحاد للطيران منفتحة على توظيف موظفي "ويز إير"

قال مسؤول كبير في شركة الاتحاد للطيران إنها منفتحة على توظيف موظفين من شركة ويز إير أبوظبي التي أعلنت تعليق عملياتها في الإمارات اعتبارًا من الأول من سبتمبر وإنهاء المشروع المشترك.
قال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، لصحيفة خليج تايمز في مقابلة: "نحن منفتحون تمامًا (على توظيف موظفي ويز إير أبوظبي). نحن بحاجة إلى موظفين. أنا متأكد من أن شركات طيران أخرى ستحاول أيضًا (توظيف موظفي ويز إير أبوظبي). هذا هو الوضع المعتاد ".
قال: "نوظف عددًا كبيرًا من الموظفين. نحن منفتحون على استقبال السير الذاتية من أي شركة طيران. نوظف عالميًا".
وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن نحو 450 موظفا في شركة ويز إير أبو ظبي أصبحوا في وضع غير مستقر بسبب تعليق العمليات.
عرض جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، على موظفي أبوظبي فرصة العمل في وظيفة أخرى ضمن شبكة الشركة الأوروبية للطيران الاقتصادي. إلا أن العديد من الموظفين سيجدون صعوبة في الانتقال إلى أوروبا، وفقًا للبيان.
توسّعت شركة الطيران الوطنية، ومقرها أبوظبي، عملياتها بشكل كبير، حيث أعلنت مؤخرًا عن سبعة خطوط جديدة في يوليو، بما في ذلك ألماتي، كازاخستان؛ وباكو، أذربيجان؛ وبوخارست، رومانيا؛ والمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية؛ وتبليسي، جورجيا؛ وطشقند، أوزبكستان؛ ويريفان، أرمينيا. وقد أطلقت الشركة أو أعلنت عن 27 خطًا جديدًا خلال عام واحد في إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو.
كان نيفيس يتحدث بعد استلام الاتحاد للطيران أول طائرة إيرباص A321LR (طويلة المدى) في مصنع إيرباص فينكينفيردر بألمانيا. وستستلم الشركة هذه الطائرات الثلاثين الجديدة طويلة المدى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن الشركة ستتسلم 22 طائرة هذا العام، ما يرفع إجمالي حجم الأسطول إلى نحو 200-220 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
قال: "هذا العام، نوظف 2500 شخص. نحتاج إلى توظيف أشخاص من جميع أنحاء العالم. سنوظف حوالي 350 طيارًا سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 1500 مضيف طيران سنويًا. سنصل إلى ما بين 17 ألفًا و18 ألف شخص".
قامت الشركة بتعيين أكثر من 2000 موظف جديد وترقية أكثر من 1500 موظف، معظمهم من الطيارين وأفراد طاقم الطائرة، في العام الماضي.
توظف شركة الطيران سريعة النمو حاليًا حوالي 12 ألف موظف في مختلف الأقسام.
شهدت شركات الطيران الإماراتية موجة توظيف واسعة في فترة ما بعد الجائحة. وأعلنت مجموعة الإمارات، الشركة الأم لطيران الإمارات، الأسبوع الماضي عن 17,300 وظيفة شاغرة في السنة المالية الحالية.