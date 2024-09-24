الاتحاد للطيران توقف رحلاتها إلى لبنان استجابة للتطورات الأمنية
ألغت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، خدماتها من وإلى بيروت يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، استجابة للتطورات الإقليمية المستمرة.
والرحلات المتأثرة هي الرحلة EY535 من أبو ظبي إلى بيروت (BEY) والرحلة EY538 من بيروت إلى أبو ظبي، ويتم مساعدة الضيوف الذين حجزوا على هذه الخدمات في ترتيبات سفرهم.
وتتابع طيران الاتحاد الوضع في مختلف أنحاء المنطقة وتواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع السلطات.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 (الإمارات العربية المتحدة)، أو بزيارة موقع etihad.com أو تطبيق الهاتف المحمول.
وفي وقت سابق، أوضحت شركات الطيران الإماراتية أنها ستتبع التعليمات الصادرة عن سلطات الدول المعنية فيما يتعلق بحمل أجهزة النداء اللاسلكي. وجاء هذا التوضيح بعد انفجار أجهزة لاسلكية محمولة كان يحملها عناصر من حزب الله، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وقال متحدث باسم فلاي دبي إن الشركة "تتبع جميع التوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية".
وقالت الاتحاد للطيران في بيان: "تسير الاتحاد للطيران حالياً جدول رحلاتها المعتاد من وإلى بيروت. ونحن نراقب كافة الأوضاع الأمنية العالمية دقيقة بدقيقة. السلامة هي دائماً على رأس أولوياتنا ولن نقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمناً".