الاتحاد للطيران توقف رحلاتها إلى لبنان استجابة للتطورات الأمنية

وفي وقت سابق، أوضحت شركات الطيران الإماراتية أنها ستتبع التعليمات الصادرة عن سلطات الدول المعنية فيما يتعلق بحمل أجهزة النداء اللاسلكي. وجاء هذا التوضيح بعد انفجار أجهزة لاسلكية محمولة كان يحملها عناصر من حزب الله، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.