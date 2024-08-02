"الاتحاد للطيران" تنفي الإعلانات المزيفة

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تداول إعلانات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، مما شجع الناس على الاشتراك في أسهم الاتحاد للطيران. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع والاتحاد للطيران للمستثمرين في تقرير استشاري: "لا تتعاملوا مع هذه الإعلانات الوهمية".

وذكّرت الهيئة ابضرورة الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات والتحقق من هوية الجهة أولاً قبل التوقيع على أي اتفاقيات أو إجراء أي معاملات مالية.