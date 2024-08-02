"الاتحاد للطيران" تنفي الإعلانات المزيفة
نفت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات ا، الادعاءات التي وردت في "العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير بشكل خاطئ إلى أن شركة الطيران تقوم بإدراج أسهمها العامة في سوق دبي المالي".
وفي بيان أُرسل إلى صحيفة الخليج تايمز يوم الخميس، قالت شركة الطيران التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها: "يبدو أن هذه المنشورات (المزيفة) تعلن بشكل مضلل عن آلية للاستثمار والاستخدام غير السليم للعلامة التجارية لشركة الطيران، على الرغم من عدم وجود علاقة لها بالاتحاد للطيران".
وأكدت الاتحاد للطيران: "لقد أوضحت شركة الطيران بأشد العبارات أن أي تخمين بشأن إدراج محتمل للأسهم (الاكتتاب العام / الطرح العام الأولي) هو مجرد تكهنات"، مضيفة: "تم إبلاغ السلطات المختصة في الدولة ووسائل التواصل الاجتماعي بهذه المنشورات المزيفة".
وقد حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) – وهي الوكالة التنظيمية المالية الإتحادية في الدولة أمس الخميس – أفراد الجمهور من التعامل مع كيانات استثمارية وهمية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تداول إعلانات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، مما شجع الناس على الاشتراك في أسهم الاتحاد للطيران. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع والاتحاد للطيران للمستثمرين في تقرير استشاري: "لا تتعاملوا مع هذه الإعلانات الوهمية".
وذكّرت الهيئة ابضرورة الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات والتحقق من هوية الجهة أولاً قبل التوقيع على أي اتفاقيات أو إجراء أي معاملات مالية.
إدراج الاكتتاب العام مألوف
وفي الوقت نفسه، في شهر مارس، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، "أنتونوالدو نيفيس"، إلى إدراج أسهمها في الاكتتاب العام الأولي، مشيراً إلى أن "طرح شركات الطيران للاكتتاب العام ليس بالأمر غير المألوف".
وقال نيفيز للصحفيين إن "صناعة الطيران هي عمل كثيف رأس المال"، موضحا أن شركات الطيران يمكن أن تستفيد إذا تمكنت من "الوصول إلى رأس المال والأسواق العامة من خلال الاكتتاب العام".
وجاء تصريحه في ذلك الوقت وسط تكهنات حول الإدراج المحتمل للاتحاد للطيران بعد أداء ممتاز في عام 2023، مع توقعات إيجابية متوقعة لعام 2024.
وفي العام الماضي، سجلت الاتحاد نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 11%، لتصل إلى 20.3 مليار درهم؛ نتائج تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم؛ صافي أرباح 525 مليون درهم، وإيرادات الركاب 16.7 مليار درهم
وفي الربع الأول من عام 2024، سجلت الاتحاد للطيران أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 526 مليون درهم، بقفزة كبيرة تزيد عن 791 في المائة مقارنة بـ 59 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 987 مليون درهم على خلفية زيادة في سعة الشبكة وأعداد الركاب.
وفي شهر يونيو، نفذت الاتحاد خططها لتوسيع شبكتها بإطلاق ثمانية مواقع إضافية، بما في ذلك بالي وجايبور والقصيم؛ والوجهات الموسمية نيس وأنطاليا وميكونوس وسانتوريني وملقة.