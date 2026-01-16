الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها بين أبوظبي وباكستان بسبب سوء الأحوال الجوية

وجاء في التنويه أيضاً: "إذا كنت مسجلاً على إحدى هذه الرحلات، يرجى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بك عبر زيارة etihad.com/contactme، لضمان قدرتنا على تزويدك بآخر المستجدات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. إذا كان لديك أي استفسار، فنحن هنا للمساعدة. تفضل بزيارة صفحة 'اتصل بنا' على موقع الاتحاد للطيران للحصول على أرقام هواتفنا المحلية، أو المحادثة المباشرة، أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي".