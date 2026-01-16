الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها بين أبوظبي وباكستان بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن إلغاء مجموعة من الرحلات الجوية من دولة الإمارات إلى باكستان خلال يومي 16 و17 يناير، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في الدولة الآسيوية.
وأفادت الشركة أن رحلة الاتحاد للطيران رقم EY284 من مطار زايد الدولي في أبوظبي (AUH) إلى مطار علامة إقبال الدولي في لاهور (LHE) بتاريخ 16 يناير، والرحلة رقم EY285 من لاهور إلى أبوظبي بتاريخ 17 يناير، قد تم إلغاؤهما نظراً للظروف الجوية السيئة.
وكانت الرحلة ذاتها قد تأخرت في 15 يناير بسبب الظروف الجوية القاسية في لاهور، وفقاً لتنويه نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة. وتبعاً لذلك، تأخرت أيضاً رحلة العودة رقم EY285 من لاهور إلى أبوظبي في 16 يناير.
وقالت الناقلة الوطنية لأبوظبي: "نعتذر عن الإزعاج الناتج عن هذا الظرف، وتبذل فرقنا قصارى جهدها لمساعدتكم في ترتيبات سفركم".
وجاء في التنويه أيضاً: "إذا كنت مسجلاً على إحدى هذه الرحلات، يرجى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بك عبر زيارة etihad.com/contactme، لضمان قدرتنا على تزويدك بآخر المستجدات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. إذا كان لديك أي استفسار، فنحن هنا للمساعدة. تفضل بزيارة صفحة 'اتصل بنا' على موقع الاتحاد للطيران للحصول على أرقام هواتفنا المحلية، أو المحادثة المباشرة، أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي".
"إن سلامة وراحة ضيوفنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى. نعتذر عما سببه ذلك من إزعاج لخطط سفركم".