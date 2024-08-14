"الاتحاد للطيران" تشغل طائرة "A380 "إلى مومباي لمدة 4 أشهر بأسعار خاصة
ستقوم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتشغيل طائرتها الأيقونية إيرباص A380 إلى مومباي لفترة خاصة مدتها أربعة أشهر، بمناسبة مرور 20 عامًا منذ انطلاق رحلتها الافتتاحية إلى المدينة.
ومن 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2024، ستشغل الطائرة ذات الطابقين ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي (AUH) ومومباي (BOM).
وتوفر الشركة حالياً خدمات مباشرة بين أبوظبي و11 مدينة هندية، مع خطط للتوسع في المستقبل.
وتقدم الاتحاد للطيران أسعاراً خاصة مستوحاة من طائرة A380 للاحتفال بزيارة مومباي التي تستمر أربعة أشهر، بما في ذلك أسعار الدرجة الأولى بقيمة 8,380 درهماً إماراتياً من أبوظبي إلى مومباي على تذكرة ذهاب وعودة، و190,383 روبية هندية (حوالي 8,329 درهماً إماراتياً) من مومباي إلى أبوظبي على تذكرة ذهاب وعودة. وفي درجة رجال الأعمال، تبلغ أسعار التذكرة ذهاباً وإياباً من أبوظبي إلى مومباي 2,380 درهماً إماراتياً، و50,381 روبية هندية (حوالي 2,200 درهم إماراتي) من مومباي إلى أبوظبي على تذكرة ذهاب وعودة، وهي متاحة حتى 25 أغسطس للسفر بين 1 سبتمبر و13 أكتوبر.
وأصبحت الاتحاد للطيران مؤخرًا أول شركة طيران دولية تعمل في الهند تطلق موقعًا إلكترونيًا باللغة الهندية، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى المعلومات باللغة المفضلة لديهم.
وقال "أريك دي"، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "في إطار احتفالاتنا بمرور 20 عاماً على إطلاق خدماتنا إلى مومباي والهند، يسعدنا أن نقدم طائرتنا من طراز إيرباص A380 على خط مومباي. وفي حين أن هذه الطائرة المميزة مخصصة عادة للرحلات الطويلة، فإننا سنعرض طائرتنا من طراز إيرباص A380 ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة أربعة أشهر احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاق خدماتنا إلى الهند".
ويمكن لركاب الدرجة الاقتصادية الاستفادة من مساحة إضافية تبلغ أربع بوصات على مقاعد الدرجة الاقتصادية ذات المساحة الإضافية للأرجل، ومساند رأس ثابتة ووسائد كبيرة على مقاعد الدرجة الاقتصادية الذكية.
وتحتوي استوديوهات رجال الأعمال، الموجودة في الطابق العلوي، على 70 جناحًا خاصًا، ومجهزة باتصال "واي فاي"، ومنطقة صالة الاستقبال.
وتتميز الشقق الأولى بتسعة أجنحة خاصة، مع أدوات مائدة، ومسند قدم يتحول إلى سرير. كما يحصل ركاب الدرجة الأولى على وسائل راحة شخصية ويتاح لهم الوصول إلى غرفة دش حصرية لمزيد من الراحة.
وتمتد الروابط مع الهند إلى رعاية الاتحاد لفريق "تشيناي سوبر كينجز"، وشراكتها مع نجمة بوليوود "كاترينا كايف" كسفيرة للعلامة التجارية. وبحلول أوائل عام 2025، ستشغل الاتحاد للطيران طائرتها السادسة من طراز إيرباص A380.