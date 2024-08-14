"الاتحاد للطيران" تشغل طائرة "A380 "إلى مومباي لمدة 4 أشهر بأسعار خاصة

وتقدم الاتحاد للطيران أسعاراً خاصة مستوحاة من طائرة A380 للاحتفال بزيارة مومباي التي تستمر أربعة أشهر، بما في ذلك أسعار الدرجة الأولى بقيمة 8,380 درهماً إماراتياً من أبوظبي إلى مومباي على تذكرة ذهاب وعودة، و190,383 روبية هندية (حوالي 8,329 درهماً إماراتياً) من مومباي إلى أبوظبي على تذكرة ذهاب وعودة. وفي درجة رجال الأعمال، تبلغ أسعار التذكرة ذهاباً وإياباً من أبوظبي إلى مومباي 2,380 درهماً إماراتياً، و50,381 روبية هندية (حوالي 2,200 درهم إماراتي) من مومباي إلى أبوظبي على تذكرة ذهاب وعودة، وهي متاحة حتى 25 أغسطس للسفر بين 1 سبتمبر و13 أكتوبر.