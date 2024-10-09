الاتحاد للطيران تستأنف برنامج تدريب الطيارين المواطنين

وعبّر أنواهي عن حماسه لإعادة إطلاق البرنامج، قائلاً: "كانت الاستجابة إيجابية للغاية، حيث أبدى العديد من الشباب الإماراتيين اهتماماً كبيراً بالانضمام، خاصة بعد نجاح أول كابتن لدينا، عائشة، التي ألهمت العديد من النساء لمتابعة مسيرتهن المهنية في مجال الطيران".