الاتحاد للطيران تحافظ على رحلاتها إلى فرنسا مع إضراب مراقبي الحركة الجوية

قال المتحدث باسم شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، لصحيفة "خليج تايمز" الخميس، إن الرحلات الجوية بين الإمارات وفرنسا عبر الشركة "تعمل حاليا كما هو مقرر" على الرغم من الإضراب المخطط له لمراقبي الحركة الجوية على مستوى البلاد في فرنسا.

من المقرر أن ينظم مراقبو الحركة الجوية في فرنسا إضرابا على مستوى البلاد يومي الخميس والجمعة، وهو الإضراب الذي أجبر في وقت سابق شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "ريان إير" على إلغاء 170 رحلة.

من جانبها، أعلنت الاتحاد للطيران أنها على دراية باحتمالية انقطاع الرحلات الجوية بسبب الإضراب العمالي المخطط له في مطار باريس-شارل ديغول. وصرح المتحدث باسم الشركة: "تراقب الاتحاد للطيران الوضع عن كثب"، مؤكدًا أن "رحلات الاتحاد للطيران من وإلى باريس تسير حاليًا وفق جدولها الزمني".

وقالت الاتحاد للطيران إنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالإضراب على الموقع الإلكتروني etihad.com/flightstatus عند توفرها، وتنصح العملاء بالتأكد من التحقق من أحدث المعلومات عبر الإنترنت قبل السفر.

في غضون ذلك، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC)، يوم الأربعاء، من عدة شركات طيران خفض رحلاتها في مطارات باريس بنسبة 40% في 4 يوليو/تموز بسبب الإضراب المُخطط له. يأتي هذا مع بداية موسم العطلات الصيفية في أوروبا، وهو أحد أكثر مواسم السفر ازدحامًا في السنة.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، دعت النقابات أيضا إلى الإضراب بعد انهيار المفاوضات بشأن زيادات الرواتب وتدابير أخرى في إطار خطة لإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية في فرنسا.