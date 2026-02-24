الاتحاد للطيران : أرباح قياسية تطلق حقبة استثمارية بـ 80 مليار درهم

تخطط الاتحاد للطيران لاستثمار مبلغ ضخم قدره 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار) في شراء طائرات جديدة وتطوير المنتجات على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث أعلنت عن أرباح قياسية لعام 2025 يوم الثلاثاء.

“لدينا خطة لاستثمار 80 مليار درهم في السنوات العشر القادمة في طائرات جديدة ومنتجات جديدة وتحسينات للمنتجات. سنستقبل حوالي 20 طائرة سنوياً للسنوات الخمس القادمة. هذا قطاع يجب أن تكون حذراً فيه. نحن راسخون، ولكن لدينا الكثير من الطموح. علينا أن نواصل العمل الجاد ونتبع استراتيجيتنا،” قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، خلال مؤتمر صحفي افتراضي يوم الثلاثاء للإعلان عن النتائج.

في ديسمبر 2025، قال نيفيس إن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) على مدى السنوات الخمس القادمة في طائرات جديدة.

وقال يوم الثلاثاء إن استراتيجية الشركة تسير على ما يرام حيث تتحسن باستمرار عاماً بعد عام.

قالت شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إن أرباح الاتحاد للطيران نمت بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار درهم في عام 2025 مدعومة بالنمو القوي في أعمال الركاب والشحن.

قالت الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة إن أعداد الركاب زادت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليون، مما يضع الاتحاد للطيران كأسرع ناقلة شبكة عالمية متكاملة الخدمات نمواً في العالم.

نقلت الناقلة 22.4 مليون مسافر، بدعم من زيادة في السعة بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت الكيلومترات المتاحة للمقاعد (ASK) 111.5 مليار. ظل الطلب قوياً عبر الشبكة، مع ارتفاع عامل الحمولة للركاب بنقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 88.3 في المائة، مما يدل على قدرة فرق الاتحاد على التنفيذ.

ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 30.7 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع في أعمال الركاب والشحن.

ارتفعت إيرادات الركاب بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 25.8 مليار درهم (7 مليارات دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة السعة، واستمرار الطلب، وتحسن عامل الحمولة، وارتفاع العوائد.

ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 4.5 مليار درهم، مدعومة بزيادة السعة والأحجام، مع ارتفاع أحجام الشحن بنسبة تسعة في المائة.

تعزز الأداء التشغيلي بشكل أكبر، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) بنسبة 37 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم، مما ترجم إلى هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 20 في المائة، بزيادة نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

استمرت الربحية القوية في التحول إلى توليد نقدي قوي، حيث وصل التدفق النقدي من العمليات إلى ما يقرب من 8 مليارات درهم، مما مكن شركة الطيران من تمويل كامل متطلباتها الرأسمالية للعام، مع تقليل المديونية في الميزانية العمومية.

“كان عام 2025 عامًا حاسمًا للاتحاد للطيران، حيث حققنا أقوى أداء لنا عبر كل مقياس رئيسي، ويمثل عامنا الرابع على التوالي من الربحية. تؤكد هذه النتائج أن استراتيجيتنا تعمل بشكل جيد،” قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران.

قال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: “يعكس الأداء القياسي للاتحاد للطيران في عام 2025 قوة استراتيجيتها طويلة الأجل وجودة التنفيذ التي قدمتها قيادتها وموظفوها. وبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب الاتحاد للطيران دورًا محوريًا في تعزيز الاتصال العالمي لأبوظبي ونمو السياحة والتنويع الاقتصادي، ودعم طموحات الإمارة طويلة الأجل.”