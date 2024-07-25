"الاتحاد للطيران"تحلق بأجنحة سوبرمان و"وندر وومان"

وسيحصل الأطفال حتى سن 10 سنوات الذين يسافرون على متن الاتحاد للطيران على حزم هدايا من Warner Bros تتضمن شخصيات DC الخارقة وأقلام تلوين ودفتر ملاحظات. سيحصل الأطفال الرضع على بطانية ناعمة تحمل طابع الأبطال الخارقين من دي سي ، بينما سيحصل الصغار على أشياء جيدة مثل حقيبة الظهر ذات العلامة التجارية، ورداء الأبطال الخارقين، وزجاجة المياه، ومجموعة الأنشطة. وبصرف النظر عن تقديم تجربة المنتزه مباشرة للمسافرين، توجد صالة حصرية للأطفال في مطار زايد الدولي.

وستكون الرحلة الأولى بالزي الجديد من أبوظبي إلى لندن. ستطير طائرة بوينج 787-10 دريملاينر أيضاً إلى وجهات مثل دبلن وأمستردام وفيينا وبانكوك وبوكيت وسنغافورة ومانيلا.