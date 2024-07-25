"الاتحاد للطيران"تحلق بأجنحة سوبرمان و"وندر وومان"
شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك "لوني تونز" و"توم وجيري" و"أبطال دي سي الخارقين"، سوبرمان و"وندر وومان" ، باتمان ستنطلق قريباً إلى السماء.
كشفت عالم "وارنر براذرز"، جزيرة ياس، أبو ظبي، والاتحاد للطيران، عن تصميم جديد لطائرة من شأنها أن تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، وتجعل كبار السن يشعرون بالحنين إلى الماضي، وتعزز السياحة.
وتم الكشف عن التصميم الجديد لأول طائرة تحمل العلامة التجارية العالمية لشركة "وارنر بروس" Warner Bros في العالم في المنتزه الترفيهي، حيث شوهد الضيوف من جميع الأعمار وهم يلتقطون الصور مع نموذج مصغر للطائرة.
وأشار محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميرال"، إلى أن المبادرة الجديدة ستقدم تجربة فريدة للجميع.
وقال الزعابي: "إن هذا التعاون مع الاتحاد للطيران لا يؤدي إلى توسيع تجربة العملاء فحسب، بل يمتد أيضاً إلى عالم وارنر براذرز المثير خارج أسوار منتزهنا، مما يوفر عطلة رائعة مع ذكريات لا تنسى طويلة الأمد للمسافرين من جميع الأعمار".
يمثل هذا التعاون أول شراكة على الإطلاق في المنطقة ويمثل الأكبر بالنسبة لمنتزه ترفيهي.
وقال أنطونالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "ستقوم طائرتنا التي تحمل شعار لوني تونز ودي سي سوبر هيرو بنقل علامتنا التجارية إلى وجهات حول العالم، للترويج لواحدة من مناطق الجذب العديدة في أبوظبي."
ردهة علب هدايا للأطفال
وسيحصل الأطفال حتى سن 10 سنوات الذين يسافرون على متن الاتحاد للطيران على حزم هدايا من Warner Bros تتضمن شخصيات DC الخارقة وأقلام تلوين ودفتر ملاحظات. سيحصل الأطفال الرضع على بطانية ناعمة تحمل طابع الأبطال الخارقين من دي سي ، بينما سيحصل الصغار على أشياء جيدة مثل حقيبة الظهر ذات العلامة التجارية، ورداء الأبطال الخارقين، وزجاجة المياه، ومجموعة الأنشطة. وبصرف النظر عن تقديم تجربة المنتزه مباشرة للمسافرين، توجد صالة حصرية للأطفال في مطار زايد الدولي.
وستكون الرحلة الأولى بالزي الجديد من أبوظبي إلى لندن. ستطير طائرة بوينج 787-10 دريملاينر أيضاً إلى وجهات مثل دبلن وأمستردام وفيينا وبانكوك وبوكيت وسنغافورة ومانيلا.