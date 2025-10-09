"الاتحاد للسكك الحديدية": 3 اتفاقيات لرحلة نقل موحدة وسلسة بين مدن الإمارات

تخيل أن تغادر منزلك في أبوظبي، وتستقل قطار الركاب تابع لشركة الاتحاد للسكك الحديدية، ثم تنتقل إلى المترو، وتستكمل رحلتك بسيارة أجرة لتصل إلى اجتماعك في دبي، وكل ذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تذاكر متعددة أو تطبيقات مختلفة. هذا المستقبل قد يصبح واقعًا قريبًا جدًا في العام المقبل، حيث تتعاون شركة الاتحاد للسكك الحديدية مع عدة شركات لإنشاء شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائط.

من المقرر أن تطلق خدمة ركاب الاتحاد للسكك الحديدية في عام 2026، حيث ستربط بين 11 مدينة ومنطقة عبر مختلف الإمارات، وستحمل القطارات ما يصل إلى 400 راكب بسرعة تصل إلى 200 كم/ساعة. ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب السنوي بحلول عام 2030 إلى 36.5 مليون راكب.

وسع مشغل السكك الحديدية في الإمارات اتفاقياته مع شركتي «يونايتد ترانس» و«فيا» لتكامل خدمات السكك الحديدية مع تطبيق تخطيط الرحلات «سيتي مابر». وقالت الكيانات الثلاثة، في إعلان صدر يوم الأربعاء، إن الشراكة ستجعل وسائل النقل العامة أكثر سهولة وجاذبية.

وأوضح الإعلان أن الركاب سيتمكنون من تخطيط رحلات سلسة ومتعددة الوسائط تجمع بين خدمات قطار الاتحاد والمترو والحافلات ووسائل النقل عند الطلب والتنقلات الصغيرة، وكل ذلك عبر تطبيق واحد بديهي. وسيقدم «سيتي مابر» معلومات آنية، وتوجيهات معززة، ورؤية واضحة للتعريفات، مما يمكّن الركاب من مقارنة الخيارات، وتقليل أوقات الانتقال، واختيار أنسب وسيلة للسفر.

كما تستكشف هذه الشراكة كيفية تكامل القطار مع خدمات النقل الميسرة والمرنة في المراحل الأولى والأخيرة من الرحلة، مما يضمن وصول المجتمعات المحيطة ومراكز العمل إلى القطار دون الحاجة إلى الاعتماد على السيارات الخاصة، مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين الربط، وتشجيع سلوكيات سفر مستدامة.

قالت عزة السويدي، النائب التنفيذي للرئيس لشؤون التنقل في الاتحاد للسكك الحديدية، إن الاتفاقية ستساعد في تقديم تجربة سفر سلسة تجعل السكك الحديدية العمود الفقري لشبكة النقل العام في الإمارات.

وقع الاتحاد للسكك الحديدية اتفاقية أخرى مع شركة التكنولوجيا «يانغو جروب» لوضع إطار لدمج حلول النقل عبر التطبيقات في المرحلة الأولى والأخيرة من رحلة القطارات. وأعلن ذلك خلال معرض البنية التحتية للنقل السككي العالمي، حيث ستتعاون الكيانان في تنسيق العمليات داخل محطات الاتحاد للسكك الحديدية وحولها، مع دعم نقاط ميل ووصول واضحة للركاب، وتسهيل دخول وخروج المركبات، وطرح استراتيجيات لإدارة حركة المرور في أوقات الذروة لتقليل الازدحام.

وستمكن المرحلة الثانية الركاب من تخطيط وحجز رحلات متكاملة، مثل شراء تذاكر القطار عبر تطبيق «يانغو» أو حجز النقل مباشرًة عبر قنوات الاتحاد الرقمية.

وقع الاتحاد للسكك الحديدية اتفاقية أخرى مع شركة سيارات دبي (DTC) لتوفير خدمات نقل متكاملة في محطات الاتحاد في دبي. تعتمد الاتفاقية على أسطول سيارات الأجرة والليموزين والحافلات التابع لشركة سيارات دبي، وتتضمن خططًا لإدارة الازدحام وضمان انسيابية حركة الركاب.

ومن خلال شراكة شركة سيارات دبي مع منصة التنقل المشترك «بولت»، يمكن للركاب حجز سيارات الأجرة والليموزين مباشرة عبر تطبيق «بولت». وسيقوم الاتحاد بتحديد وتسهيل أفضل المواقع للمركبات عند المحطات من أجل تنظيم الطوابير وركوب العملاء بسلاسة.

وفي حفل توقيع الاتفاقية، قالت عزة السويدي: «بالعمل مع شركائنا، نبني نظامًا ذكيًا ومستدامًا يحسن الكفاءة التشغيلية ويدعم رؤية الإمارات لمستقبل أفضل وأكثر ربطًا وجودة في مجال النقل».