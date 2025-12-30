"الاتحادية للضرائب" تُحدّث قائمة رسوم الخدمات وتعتمد "الشهادات الرقمية" المجانية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إجراء تعديلات جوهرية على رسوم الخدمات الضريبية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة المعاملات.

رسوم جديدة لاتفاقيات التسعير

شملت التعديلات إدخال رسوم لخدمات تخصصية جديدة، وهي:

طلب الدخول في "اتفاقية تسعير مسبق أحادي" لأول مرة.

طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مسبق أحادي قائمة.

تحول رقمي وشهادات مجانية

وفي خطوة تهدف إلى دعم المسجلين وتبسيط الإجراءات، أعلنت الهيئة عن تقديم مجموعة من الشهادات مجاناً، وتشمل:

إصدار شهادات التسجيل الضريبي المعتمدة (الجديدة أو البديلة).

شهادات تسجيل "حارس مستودع" معتمد.

كما ستبدأ الهيئة بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لجميع المسجلين، مزودة بخاصية رمز الاستجابة السريعة (QR Code). وتتيح هذه التقنية التحقق الفوري من حالة التسجيل ضريبياً، مما يلغي الحاجة تماماً للتعاملات الورقية ويسرّع وتيرة الوصول إلى الخدمات الرقمية بكل سهولة وأمان.