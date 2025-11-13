الابتكار المصرفي و"الحوكمة": "خليج تايمز" تعلن عن حدثين هامين خلال الشهر الجاري

تعلن "فعاليات الخليج تايمز" بفخر عن عودة النسخة الرابعة من "قمة الابتكار والتكنولوجيا المصرفية" (BIT’25)، المقرر عقدها في 18 نوفمبر 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يستمر هذا الحدث الرائد في سد الفجوة الابتكارية بين قطاعي التكنولوجيا المالية والمصارف، مُسلطاً الضوء على الدور التحويلي للتكنولوجيا في صياغة مستقبل المنطقة المالي.

وبعد يومين، في 20 نوفمبر 2025، سيتجه الاهتمام نحو المجال الحيوي للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مع إطلاق "يوم حوكمة ومخاطر وامتثال دول مجلس التعاون الخليجي" (GCC GRC Day)، بدعم من "سويس جي آر سي" (Swiss GRC) كراعي تقديمي.

يوم حوكمة ومخاطر وامتثال دول مجلس التعاون الخليجي (GCC GRC Day 2025)

سيجمع هذا اليوم قادة الحوكمة والمخاطر والامتثال في دول مجلس التعاون الخليجي:

أعضاء مجالس الإدارة

المديرين التنفيذيين (C-suite executives)

قادة الامتثال والتدقيق

مسؤولي خصوصية البيانات

الجهات التنظيمية

الهدف هو دفع استراتيجيات وأطر الحوكمة والمخاطر والامتثال في ظل الاقتصاد المُمكَّن بالذكاء الاصطناعي.

سيتناول هذا المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً تطور الحوكمة والمخاطر والامتثال من قوائم المراجعة التقليدية إلى حوكمة مدفوعة بالأداء. وستركز المناقشات على:

المرونة التشغيلية (Operational Resilience) 3

إدارة مخاطر الأطراف الثالثة

حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance)

الأمن السيبراني

التحول التنظيمي

يمكن للمشاركين توقع الحصول على أطر عمل قابلة للتطبيق، ورؤى مدفوعة بالتكنولوجيا، وفرص للتعاون الاستراتيجي، مصممة لمساعدة المؤسسات على تعزيز المرونة والشفافية والمساءلة.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية:

مرونة المؤسسة والمرونة التشغيلية.

مخاطر الأطراف الثالثة وسلسلة التوريد.

الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والثقة الرقمية.

حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة التغيير التنظيمي.

وقال يحيى ماو، الرئيس التنفيذي للتسويق في "سويس جي آر سي": "يعكس 'يوم حوكمة ومخاطر وامتثال دول مجلس التعاون الخليجي' التزامنا بدفع أجندة الحوكمة والمخاطر والامتثال الإقليمية من خلال حوار هادف وخبرة مشتركة. يساعد تعاوننا مع 'الخليج تايمز' في جلب هذه المناقشات إلى جمهور مهني أوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي."

انضم إلى المنتدى الرائد للحوكمة والمخاطر والامتثال في المنطقة. حدد تاريخ 20 نوفمبر 2025 وكن جزءاً من المجتمع الذي يشكل مستقبل الحوكمة والمخاطر في الخليج.