الإنفلونزا الموسمية: خطيرة وقاتلة والتطعيم الحل الأمثل

في المناخات المعتدلة، تحدث الأنفلونزا عادة خلال فصل الشتاء، بينما في المناطق الاستوائية، قد تسبب الأنفلونزا متفرقة على مدار العام. تستمر فترة الحضانة—المدة من الإصابة إلى ظهور الأعراض—عادة حوالي يومين، ولكنها قد تتراوح من يوم واحد إلى أربعة أيام.

وأكد الأطباء أن التطعيم مهم لتعزيز الوقاية وتقليل المضاعفات المصاحبة للإنفلونزا، حيث أكد الدكتور عبدالله الرصاصي، رئيس إدارة الطب الوقائي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ملتزمة بدعم الحملة الوطنية لضمان الأمن الصحي للمجتمع، وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض المختلفة، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف الرصاصي أن "هيئة الصحة بدبي تعتزم تنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة لدعم أهداف الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لتعزيز الصحة العامة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجهات الصحية والمجتمع."