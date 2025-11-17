الإنترنت المجاني فائق السرعة يدخل رحلات طيران الإمارات

“إنه سريع مثل الواي فاي في منزلك.” هذا الصوت تردد داخل طائرة بوينغ 777 التابعة لطيران الإمارات عندما زار الناس واستكشفوا الطائرة المعروضة في معرض دبي للطيران 2025.
كانت هناك طوابير طويلة من الزوار الذين أرادوا استكشاف الإنترنت والطائرة. يوم الاثنين، أعلنت طيران الإمارات أنها ستنشر واي فاي ستارلينك عبر أسطولها بالكامل.
زارت الخليج تايمز للتحقق من أول طائرة لطيران الإمارات مجهزة بواي فاي ستارلينك من سبيس إكس، وبشكل مفاجئ، كان الاتصال سريعًا جدًا.
إليك كل ما تحتاج معرفته عن واي فاي ستارلينك وخطة طيران الإمارات لتقديم هذه التقنية الجديدة:
ما هو ستارلينك؟
إنه أكثر كوكبة الأقمار الصناعية تقدمًا في العالم، يستخدم مدار الأرض المنخفض لتقديم إنترنت عالي السرعة ومنخفض التأخير للبث والألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو والمزيد.
كيف يعمل ستارلينك؟
تتصل مجموعات ستارلينك على الطائرات بآلاف الأقمار الصناعية الخاصة بها، وتنتقل من قمر صناعي إلى آخر أثناء الرحلة.
ما السرعة التي ستحصل عليها؟
وفقًا للسرعة المعلنة، سيحصل الناس على سرعات تنزيل تتراوح بين 100 إلى 250 ميجابت في الثانية، وسرعات تحميل بين 8 إلى 25 ميجابت في الثانية، وتأخير أقل من 99 مللي ثانية، مما يعكس اتصالًا موثوقًا على مستوى الأرض.
أين توفر ستارلينك الاتصال؟
توفر ستارلينك الاتصال عبر المياه الدولية وفي أكثر من 150 دولة، ولكن التشغيل يعتمد على موافقة الحكومة. يتغير هذا بشكل متكرر، لذا يمكن العثور على قائمة الدول في Starlink.com/support.
متى ستنطلق أول رحلة لطيران الإمارات مع ستارلينك؟
ستنطلق أول رحلة تجارية للركاب مجهزة بستارلينك مباشرة بعد معرض دبي للطيران 2025، الذي سينتهي في 21 نوفمبر 2025.
هل سيكون الواي فاي من ستارلينك مجانيًا للركاب؟
نعم. سيكون الواي فاي من ستارلينك مجانيًا لجميع العملاء في جميع الكبائن، وسيتطلب الوصول بنقرة واحدة فقط دون دفع أو عضوية سكاي واردز.
ما مدى سرعة الواي فاي، وماذا يمكن للركاب فعله به؟
ستوفر الخدمة اتصالاً فائق السرعة، مما يسمح للركاب ببث البرامج والأفلام، ولعب الألعاب عبر الإنترنت، وإجراء المكالمات والمكالمات الفيديو، وتصفح واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتنزيل أو تحميل الملفات.
أي الطائرات ستحصل على ستارلينك ومتى؟
سيتم تجهيز جميع طائرات الإمارات البالغ عددها 232 طائرة بالخدمة. ستبدأ التركيبات في نوفمبر 2025 وستكتمل بحلول منتصف 2027. سيتم تجهيز حوالي 14 طائرة شهريًا.
أي نوع من الطائرات سيحصل على ستارلينك أولاً؟
سيتم تجهيز أسطول بوينغ 777 أولاً في نوفمبر 2025. ستبدأ تجهيزات إيرباص A380 في فبراير 2026.
ما هي الأجهزة التي يتم تركيبها؟
سيتم تركيب هوائيين على كل طائرة بوينغ 777 وثلاثة هوائيات على كل طائرة إيرباص A380، وهو الأول من نوعه في الصناعة.
هل سيكون التلفزيون المباشر متاحًا باستخدام ستارلينك؟
نعم. سيتم تقديم التلفزيون المباشر عبر ستارلينك أولاً على الأجهزة الشخصية، وسيتم إضافته لاحقًا إلى شاشات المقاعد اعتبارًا من أواخر ديسمبر 2025.
كيف يمكن للركاب الوصول إلى الخدمة؟
سيكون الوصول متاحًا من خلال اتصال بنقرة واحدة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو الدفع أو متطلبات برامج الولاء.
لماذا تستثمر طيران الإمارات في ستارلينك الآن؟
يتماشى هذا مع برنامج الترقية الأوسع للخطوط الجوية الذي يشمل مقصورات الدرجة الاقتصادية الممتازة الجديدة، وتحسين مقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وأنظمة الترفيه المحسنة ومعايير الاتصال الجديدة.