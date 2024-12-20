الإمارات:1 يناير 2025 إجازة لموظفي الحكومة

وفي حال اكتمال شهر رمضان ثلاثين يوماً، سيُضاف يوم رابع في اليوم الثلاثين من رمضان، ليصبح مجموع أيام الإجازة أربعة أيام متصلة (من 30 رمضان إلى 3 شوال). أما إذا كان رمضان 29 يوماً، فستقتصر العطلة على الأيام الثلاثة الأولى من شوال (من 1 إلى 3 شوال).