الإمارات:1 يناير 2025 إجازة لموظفي الحكومة
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الجمعة، أن موظفي الحكومة في الإمارات سيحظون بعطلة رسمية يوم الأربعاء الموافق للأول من يناير لعام 2025.
وستكون هذه أول عطلة رسمية في البلاد خلال العام المقبل.
ويتماشى هذا الإعلان مع القائمة الرسمية للعطلات التي أقرتها الدولة في وقت سابق من هذا العام.
وسيحظى المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 13 يوماً كعطلة رسمية في عام 2025. وقد أعلن مجلس الوزراء الإماراتي عن تعديل طفيف في عطلة عيد الفطر للعام المقبل.
إجازة عيد الفطر القصيرة
يُعدّ هذا التعديل الأبرز في قائمة العطلات الرسمية مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث سيحصل المقيمون على إجازة تصل إلى أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم. ووفقاً للقرار، تُحدد الأيام الثلاثة الأولى من شهر شوال كعطلة رسمية.
وفي حال اكتمال شهر رمضان ثلاثين يوماً، سيُضاف يوم رابع في اليوم الثلاثين من رمضان، ليصبح مجموع أيام الإجازة أربعة أيام متصلة (من 30 رمضان إلى 3 شوال). أما إذا كان رمضان 29 يوماً، فستقتصر العطلة على الأيام الثلاثة الأولى من شوال (من 1 إلى 3 شوال).
أما في عام 2024، فقد كانت عطلة عيد الفطر المبارك تمتد من 29 رمضان إلى 3 شوال. ومع إضافة عطلة نهاية الأسبوع، يحظى المقيمون بإجازة طويلة تمتد لتسعة أيام هذا العام.
4 أيام أخرى إجازة
ويُعدّ يوم عرفة، أقدس أيام السنة الهجرية، عطلة رسمية يوافق التاسع من ذي الحجة. ويليه مباشرة عطلة عيد الأضحى المبارك التي تمتد لثلاثة أيام (من 10 إلى 12 ذي الحجة)، ليصبح مجموع أيام الإجازة أربعة أيام.