الإمارات: 7 خطوات للآباء والطلاب لدراسة الطب في الخارج

إن دراسة الطب في الخارج هي رحلة مثيرة تغير الحياة - وهي رحلة تفتح الأبواب أمام تعليم عالمي المستوى، وخبرة سريرية متنوعة، ومسارات مهنية عالمية.
بالنسبة للطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة - حيث يوجد أكثر من 215 مدرسة خاصة تقدم أكثر من 17 منهجًا دراسيًا مختلفًا وسكان مغتربين كبيرين - فإن متابعة التعليم الطبي في الخارج يظل مسارًا راسخًا وطموحًا للغاية.
لكن هذا الحلم يحمل في طياته تحديات كبيرة، فالجاهزية الأكاديمية، والتخطيط المالي، واجتياز عقبات الحصول على الترخيص، والمرونة النفسية، كلها عوامل أساسية للنجاح. سواء كنت طالبًا في دبي أو أبوظبي أو أي مكان آخر في الإمارات، إليك سبع خطوات أساسية تساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة والاستعداد لرحلة طبية مجزية ولكنها شاقة.
الطب ليس مجرد شهادة، بل التزام مدى الحياة. قبل الانغماس فيه، خصّص وقتًا للتفكير في دوافعك: لماذا تريد أن تصبح طبيبًا؟
هل ترغب في التخصص في مجال مثل أمراض القلب أو الأعصاب أو طب الطوارئ؟
أين تريد أن تمارس مهنتك في نهاية المطاف - في الإمارات العربية المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو في أي مكان آخر؟
إن تحديد أهداف واضحة يُساعدك على اختيار الوجهة وكلية الطب المناسبة. على سبيل المثال، إذا كنت تنوي العودة والعمل في الإمارات العربية المتحدة، فتأكد من أن الشهادة الأجنبية مُعترف بها من قِبل
نصيحة: يختار العديد من الطلاب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الدراسة في المملكة المتحدة أو أيرلندا أو المجر أو قبرص أو أستراليا أو منطقة البحر الكاريبي من أجل الحصول على برامج طبية معترف بها عالميًا وفرص التدريب السريري.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال فارون جين، الرئيس التنفيذي لجامعة هاوك: "لكي تتمكن من دراسة الطب، فإن أهم شيء هو تحديد البلد المناسب، والجامعة المناسبة، والبرامج المناسبة". ولا تقدم وجهات مثل الولايات المتحدة وكندا الطب كدرجة جامعية.
لذلك، يجب على الطالب إكمال درجة البكالوريوس، المعروفة عادةً ببرنامج ما قبل الطب، ثم اجتياز اختبار القبول في كلية الطب (MCAT)، والذي يُمكنه بعده دراسة الطب في الولايات المتحدة. وبالتالي، بالنسبة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم طلاب الإمارات العربية المتحدة، الذين يدرسون الطب في المملكة المتحدة أو أوروبا أو دول مثل ماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا، وحتى العديد من الدول السوفيتية... أصبحت الدول الروسية خيارًا شائعًا للغاية. إنها عملية تنافسية للغاية. وأوضح أن المملكة المتحدة تُعدّ من أفضل الأماكن لدراسة الطب في العالم بعد المرحلة الثانوية. "جميع الجامعات التي تُقدم شهادات طبية في المملكة المتحدة مُعتمدة من المجلس الطبي العام (GMC) في المملكة المتحدة. عندما يتخرج الطلاب بشهادة بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) التي تستغرق خمس سنوات، أو في بعض الحالات، الشهادة المُضافة التي تُقدمها جامعات مثل أوكسفورد، وإمبريال كوليدج لندن، وجامعة كوليدج لندن، فإنهم يضمنون أيضًا أماكن عملهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة."
تبحث أفضل كليات الطب عن الأداء الأكاديمي القوي في العلوم الأساسية مثل:
علم الأحياء
كيمياء
الفيزياء
الرياضيات
على طلاب المدارس التي تتبع مناهج دراسية بريطانية، أو البكالوريا الدولية، أو المجلس المركزي للتعليم الثانوي، أو أمريكية في الإمارات العربية المتحدة، تحديد خياراتهم الدراسية مبكرًا. على سبيل المثال:
تتطلب كليات الطب في المملكة المتحدة عادةً الحصول على مستويات متقدمة في الكيمياء والأحياء.
قد تطلب المدارس في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي الحصول على درجة البكالوريوس أو الاعتمادات الطبية التمهيدية.
نقطة البيانات: يشكل الطلاب الدوليون نسبة كبيرة من طلاب الطب في المملكة المتحدة، حيث يمثلون 7.5 في المائة من جميع طلاب الطب، مع ارتفاع الطلب بشكل حاد بعد الوباء.
ابدأ التحضير في المدرسة الثانوية:
انضم إلى مجموعات الدراسة
ابحث عن دروس خصوصية أو دورات جسرية
الحفاظ على معدل تراكمي مرتفع
المشاركة في المعارض العلمية ومشاريع البحث
قال برابجيت سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلينكس إنترناشونال: "تتميز طلبات الالتحاق بكليات الطب، وخاصةً في المملكة المتحدة ونيوزيلندا، بالتعقيد والتنافسية. وتُغلق مواعيد التقديم لكليات الطب مبكرًا؛ حيث يُغلق بعضها قبل عام من بدء القبول. ويحتاج الطلاب، في الوضع الأمثل، إلى بدء التحضير قبل 18-24 شهرًا من بدء الدراسة، سواءً كانوا يتبعون مناهج المستوى المتقدم (A-Levels) أو البكالوريا الدولية (IB) أو المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) أو المنهج الأمريكي. وهذا يتيح وقتًا كافيًا لتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، والتحضير لامتحانات القبول، وجمع بيانات شخصية وتوصيات قوية. لذا، ابدأ مبكرًا."
تُدرَّس معظم البرامج الطبية باللغة الإنجليزية، خاصةً في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا. أما طلاب الإمارات العربية المتحدة، فغالبًا ما تكون درجات اختباري IELTS أو TOEFL إلزامية.
قد تتطلب بعض الجامعات اختبارات تحديد مستوى إضافية في اللغة الإنجليزية.
الحد الأدنى المطلوب لاختبار IELTS: عادةً ما يكون من 6.5 إلى 7.5 إجمالاً، على ألا تقل أي درجة عن 6.0. درجات اختبار TOEFL iBT: عادةً ما تتراوح بين 90 و100+.
في معرض تسليطه الضوء على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة للالتحاق بالمملكة المتحدة، قال جين: "بالنسبة لمستوى A: يُشترط الحصول على درجة في الأحياء والكيمياء، وغالبًا ما تكون بتقدير AAA أو A*AA. بالنسبة لدبلوم البكالوريا الدولية: يُشترط الحصول على درجة في الأحياء والكيمياء في المستوى العالي (HL) تتراوح بين 36 و45 نقطة، مع الحصول على درجة تتراوح بين 666 و766 نقطة في المستوى العالي. في المنهج الأمريكي: ما لا يقل عن 4 مواد متقدمة (APs) (أحياء، كيمياء، رياضيات)؛ ويُفضل الحصول على درجة 5/5. في المنهج الهندي: يجب على طلاب CBSE/ISC الحصول على معدل 90% فأكثر في الصف الثاني عشر في الأحياء والكيمياء. تشترط بعض الجامعات الرياضيات. حتى طلاب البكالوريا الفرنسية يُقبلون لدراسة الطب في المملكة المتحدة. يمكن لمن لا يحق لهم التقديم مباشرةً لدراسة الطب من خلال متطلباتهم الأكاديمية التقدم أيضًا لبرنامج تأسيسي للطب في المملكة المتحدة، ثم الانتقال إلى درجة الطب."
نصيحة: لا تكتفِ بتعلم اللغة الإنجليزية العامة، بل تعلّم المصطلحات الطبية أيضًا. فهذا يمنح الطلاب أفضلية في المقابلات والمختبرات والتدريبات السريرية.
لا تكتفِ بمتابعة التصنيفات، بل قيّم:
هل الشهادة معترف بها في دولة الإمارات (راجع قائمة الجامعات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم)؟
كيف هي عملية الحصول على تأشيرة الطالب؟
ما هي فرص التدريب السريري؟
هل تتوفر خيارات التدريب للدراسات العليا؟
تشمل الاختيارات الشعبية لطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة (على سبيل المثال لا الحصر):
المملكة المتحدة : جامعة مانشستر، وجامعة برمنغهام، وكلية الملك
أيرلندا : الكلية الملكية للجراحين
منطقة البحر الكاريبي : جامعة سانت جورج (SGU) - تقدم مسارات سريرية في المملكة المتحدة/الولايات المتحدة
المجر وقبرص : جامعة سيميلويس، جامعة نيقوسيا
وأضاف سينغ: "من الأخطاء الشائعة (للطلاب) الاعتقاد بأن الجامعة التي تفرض رسومًا أعلى تُقدم جودة أفضل، أو أن الخيار الأرخص ثمنًا لا بد أن يكون أقل جودة. هذا ببساطة غير صحيح. إضافةً إلى ذلك، يُركز الطلاب أحيانًا على الدرجات الأكاديمية فقط، ويتجاهلون التطوع، والتدريب السريري، والأنشطة اللامنهجية. وجميعها عوامل مهمة للتقييم الشامل".
قبل اختيار بلد أو جامعة، تعرف على كيفية العودة لممارسة مهنتك في الإمارات العربية المتحدة أو الانتقال إلى مكان آخر.
الولايات المتحدة الأمريكية : اجتياز الخطوات من 1 إلى 3 من امتحان USMLE + مطابقة الإقامة
المملكة المتحدة : اجتاز امتحانات PLAB أو أكمل تسجيل GMC من خلال الحصول على شهادة طبية من المملكة المتحدة
الإمارات العربية المتحدة : يجب على الأطباء اجتياز امتحانات هيئة الصحة بدبي (DHA)، أو دائرة الصحة - أبوظبي (HAAD)، أو وزارة الصحة والوقاية (MoHAP) لممارسة المهنة.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُقام معارض تعليمية دولية على مدار العام في دبي وأبو ظبي والشارقة. تربط هذه الفعاليات الطلاب بـ:
موظفي القبول
الخريجون
خبراء التأشيرات والمنح الدراسية
أمثلة:
معرض الخليج للتعليم والتدريب (جيتكس)
معرض BMI العالمي للتعليم
معرض IDP و QS الدولي
يمكن لطلاب الطب الطموحين أيضًا التواصل مع مستشاري التعليم مثل IDP، أو Crimson Education، أو MWT Education Consultancy، أو Unihawk، أو Glinks International (من بين آخرين)، للحصول على دعم مخصص للتطبيق.
إن دراسة الطب في الخارج هي بمثابة ماراثون، وليس سباقًا قصيرًا.
ماليا
تختلف الرسوم الدراسية حسب الوجهة، كما سلط سينغ الضوء.
تُعدّ المملكة المتحدة من أعرق الوجهات الدراسية، فهي تنافسية للغاية ومعترف بها عالميًا، حيث تتراوح رسومها الدراسية بين 40,000 و55,000 جنيه إسترليني (189,200 و260,150 درهمًا إماراتيًا) سنويًا، حسب الجامعة. تُقدّم جامعات نيوزيلندا برنامجًا طبيًا عالي الجودة، يُركّز بشكل كبير على صحة المجتمع والخبرات السريرية المُبكرة، بتكلفة سنوية تُقارب 91,000 دولار نيوزيلندي (200,200 درهمًا إماراتيًا). كما تُعدّ دراسة الطب في دول الكاريبي والانتقال إلى التدريب السريري في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية خيارًا مميزًا آخر، بتكلفة دراسية تُقارب 71,000 دولار أمريكي (260,570 درهمًا إماراتيًا). وتُقدّم الجامعات الماليزية برامجها التي تُدرّس باللغة الإنجليزية، والتي تضمّ خريجين من جميع أنحاء العالم، قيمة ممتازة بقيمة 20,000 دولار أمريكي (73,460 درهمًا إماراتيًا)، وتُقدّم جورجيا تعليمًا أوروبيًا متينًا - بدون امتحان قبول في العديد من البرامج - بتكلفة تُقارب 8,000 دولار أمريكي (29,360 درهمًا إماراتيًا).
أضف تكاليف المعيشة: 35,000–70,000 درهم إماراتي/السنة، حسب المدينة وأسلوب الحياة.
في بيان صحفي، صرّحت كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا، جزر الهند الغربية، قائلةً: "فكّر في شراء مواد مستعملة ومتابعة نفقاتك اليومية لزيادة دخلك. كما يجب عليك الاستعداد ماليًا لرحلتك في الخارج، واستكشاف أي فرص للمنح الدراسية وقروض الطلاب التي قد تكون مؤهلًا لها للمساعدة في تغطية تكاليف دراستك".
عقليا
كن مستعدًا للتكيف الثقافي، والعيش المستقل، والحنين إلى الوطن
استخدم خدمات دعم المدرسة - رفاهية الطلاب، والمستشارين الأكاديميين، ومجموعات المجتمع المحلي